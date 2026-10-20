AI iz jedne fotografije može otkriti vašu dob i kolike su šanse da preživite rak

Jedna fotografija može otkriti biološku dob osobe i njezine izglede za preživljavanje raka, tvrde znanstvenici.

Stručnjaci iz ustanove Mass General Brigham u američkoj saveznoj državi Massachusettsu razvili su alat umjetne inteligencije (AI), obučen na više od 40 milijuna fotografija, koji može utvrditi ključne pokazatelje zdravstvenog stanja osobe.

Autori istraživanja navode da su procjene povezane s rakom zatim usporedili sa stvarnim podacima pacijenata kako bi provjerili njihovu točnost.

Biološko starenje odnosi se na starost tijela s obzirom na njegovo zdravstveno stanje i funkcionalnost, a ne na broj godina koje je osoba proživjela.

Hugo Aerts, profesor na Sveučilištu Harvard i direktor programa za umjetnu inteligenciju u medicini pri ustanovi Mass General Brigham, izjavio je da novo istraživanje „dodatno unapređuje područje umjetne inteligencije za prepoznavanje zdravstvenog stanja na temelju lica, jer omogućuje izravno učenje o riziku preživljavanja na temelju fotografija pacijenata oboljelih od raka”.

Dodao je: „Koliko nam je poznato, ovo je prvi put da je pokazano kako model umjetne inteligencije može izravno predvidjeti preživljavanje oboljelih od raka na temelju obične fotografije.”

Istraživači su također otkrili da način života utječe na starenje lica. Pretjerana konzumacija alkohola, uporaba droga i pušenje povezani su s izgledom biološki starije osobe.

Pušenje je pokazalo najsnažniju povezanost s ubrzanim starenjem izgleda: pušači su izgledali starije od bivših pušača, a bivši pušači starije od osoba koje nikada nisu pušile.

Raymond Mak, izvanredni profesor radijacijske onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard, izjavio je da je tim iznenadila dosljednost rezultata istraživanja „u različitim uobičajenim uvjetima fotografiranja u stvarnom svijetu, uključujući položaj tijela i glave, osvjetljenje, izraz lica i šminku”.

Dodao je: „Naš je cilj učiniti procjenu zdravstvenog stanja na temelju fotografija lica kvantitativnijom, dosljednijom i primjenjivom u većem opsegu, kako bi mogla poduprijeti odluke o personaliziranom liječenju, a ne zamijeniti liječničku procjenu”.

Istraživanje je objavljeno u časopisu The Lancet Digital Health.

Zainteresirane osobe mogu učitati svoju fotografiju i dobiti vlastitu procjenu sudjelovanjem u istraživanju na internetskoj stranici faceage.bwh.harvard.edu.