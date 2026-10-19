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POVIJESNI DOGOVOR

MERZ POTVRDIO Dizelaši i benzinci preživjet će do 2035. Evo što to znači za vozače

Piše 24sata,
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MERZ POTVRDIO Dizelaši i benzinci preživjet će do 2035. Evo što to znači za vozače
Foto: Thilo Schmuelgen
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Europska unija odlučila je ublažiti svoju politiku dekarbonizacije prometa, omogućujući nastavak prodaje automobila s motorima na unutarnje izgaranje i nakon 2035. godine, što donosi značajnu promjenu za vozače i industriju.

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Europska unija odustaje od potpune zabrane automobila s motorima na unutarnje izgaranje planirane za 2035. godinu. Novi dogovor Njemačke i Francuske predstavlja ključni preokret za cjelokupnu automobilsku industriju i donosi olakšanje vozačima diljem Europe, piše Reuters.

Povijesni dogovor u Bruxellesu

Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron postigli su dogovor na marginama summita Europske unije koji iz temelja mijenja dosadašnju politiku dekarbonizacije prometa. Prema novom planu, cilj smanjenja emisija ugljičnog dioksida za nove automobile od 2035. godine spušta se sa 100 na 90 posto. Najveća je novost da proizvođači preostalih deset posto neće morati kompenzirati.

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Ovaj francusko-njemački kompromis znači da će se i nakon 2035. godine moći prodavati novi hibridni automobili te vozila s benzinskim i dizelskim motorima. Kancelar Merz ranije je najavljivao da će učiniti sve da zaustavi politiku koju je smatrao pogrešnom, a sada je osigurao potporu Francuske koja je donedavno inzistirala na strogim pravilima.

​- Ukidanje motora s unutarnjim izgaranjem je sada povijest - rekao je Merz nakon pregovora u Bruxellesu.

Ovakav potez izravno mijenja odluku o zabrani benzinaca i dizelaša u Europskoj uniji koja je donesena 2022. godine, a koja je izazvala veliku zabrinutost zbog mogućeg gubitka radnih mjesta.

Što to znači za vozače i industriju

Nova pravila donose znatno veću fleksibilnost automobilskoj industriji. Tvrtke poput Volkswagena, Renaulta i Stellantisa pozdravile su dogovor jer im omogućuje nastavak razvoja motora s unutarnjim izgaranjem paralelno s električnim vozilima. Proizvođači se više ne moraju oslanjati isključivo na prelazak na struju u trenutku kada potražnja za električnim automobilima usporava, a hibridi i dalje drže gotovo 35 posto tržišnog udjela u Europi.

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Njemačka vlada uspjela je izboriti i uvrštavanje alternativnih goriva u novu regulativu. Sintetička e-goriva i biogoriva poput HVO100 dobit će važnu ulogu u smanjenju štetnih plinova, što vozačima nudi tehnološku raznolikost umjesto prisilne elektrifikacije.

Osim što spašava klasične motore, dogovor uključuje i stroža pravila za poticanje domaće proizvodnje, što je bio glavni uvjet Pariza. Državni poticaji pri kupnji automobila ubuduće će biti rezervirani samo za vozila proizvedena unutar Europske unije, Velike Britanije i Europskog gospodarskog prostora.

*uz korištenje AI-ja

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