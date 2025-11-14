Obavijesti

AI POMAŽE OKO PRAZNIKA?

Odradite blagdanski šoping s pomoću AI: Google uvodi 'pomoćnika koji kupuje za vas'

Google je pokrenuo nove AI opcije za blagdansku kupnju: agentni checkout koji može završiti kupnju u vaše ime, pozivanje trgovina umjesto vas i pametniji “AI Mode” u Pretraživanju. Anketama pritom raste broj ljudi koji već koriste AI za traženje poklona i usporedbe cijena.

Googleov “agentni” (agentic) šoping znači da AI ne daje samo prijedloge, nego može odraditi korake umjesto vas – od pronalaska artikla do završetka kupnje uz vaše odobrenje. Novi agentic checkout u Pretraživanju (i u AI Modeu) spaja Gemini modele s Shopping Graphom, nudi tablice usporedbe, praćenje cijene i - kada postavite pravila - može automatski dovršiti plaćanje putem Google Paya kod podržanih trgovaca. Usto stiže i “Let Google Call”: AI po vašem nalogu nazove lokalnu trgovinu, pita za dostupnost i popuste te se predstavi kao AI. Prve integracije kreću s trgovcima u SAD-u (Wayfair, Chewy, Quince i dio Shopifyja), a širenje je najavljeno “uskoro”. 

Kako to koristite u praksi:

U Googleu opišete što tražite (npr. “topla zimska jakna do 120 €”), AI Mode sastavi kratku listu uz ključne specifikacije i recenzije, pokaže usporednu tablicu i uključi praćenje cijene. Kad kriterij padne (npr. ispod 120 €), dobijete obavijest i, ako ste dopustili, agent sam popuni košaricu i podatke te zatraži vaše konačno “OK” za plaćanje. Ako proizvod nije na zalihama, Googleova vizija “agentne trgovine” je da vaš agent kontaktira druge trgovce i dovrši narudžbu bez da vi skrolate po deset tabova.

Blagdani svake godine sve više počinju uključivati AI. Retail Dive bilježi da trećina kupaca planira koristiti AI tijekom blagdanske kupnje, a druga istraživanja navode da više od polovice kupaca želi AI za usporedbu cijena i preporuke, dok Gen Z i milenijalci prednjače u usvajanju. U novijim anketama čak 74% ispitanika kaže da AI preporukama vjeruje gotovo kao prijatelju, a više od 80% planira ga koristiti ove sezone. 

Što se tiče straha od zaštite privatnosti, podataka, i na kraju krajeva, vašeg novca, Google ističe da je agentni checkout opt-in (vi ga uključujete), da se trgovinama jasno otkriva da zove AI, a vi u svakom trenutku potvrđujete kupnju prije plaćanja. Ako ne želite automatik radnje, i dalje možete koristiti samo preporuke, usporedbe i praćenje cijena, bez dovršetka kupnje od strane agenta. 

Nove agentne funkcije zasad se postupno uvode u SAD-u i vezane su uz podržane trgovce. AI Mode, usporedbe i praćenje cijene u Pretraživanju dostupni su šire, ali automatski checkout i AI pozivi ovise o regiji i partnerima - Google navodi da “uskoro stižu novi trgovci i tržišta”. Ako koristite Google račun iz Hrvatske, dio opcija vidjet ćete odmah (AI usporedbe/praćenje), a za agentni checkout pričekat ćete službeno širenje.

Pogledajte kako funkcioniraju Google agenti:

Dakle, izgleda da ove blagdane AI može biti asistent koji skuplja ponude, savjetnik koji uspoređuje modele i - gdje je podržano - izvršitelj koji na vaš znak obavi kupnju. A trend je jasan: sve više kupaca već koristi AI da uštedi vrijeme i novac, dok Google gurajući agentni checkout pokušava od pretraživanja doći do automatske kupovine u jednom potezu.

