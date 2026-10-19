AI podvig: Googleovi agenti potpuno sami pobijedili su Ender Dragona u Minecraftu

Četiri AI agenta iz Google DeepMinda uspjela su samostalno završiti igru Minecraft pobjedom nad glavnim protivnikom. Timu je trebalo nešto više od 27 sati za ovaj podvig koji se smatra prvim takvim ostvarenjem u svijetu. Agenti su preživjeli bez ikakvih uputa i strategija, oslanjajući se isključivo na međusobnu suradnju.

Organizacija i podjela uloga u virtualnom svijetu

Istraživači su ubacili tim od četiri agenta u nasumično generirani svijet s jednim jasnim ciljem. Zadatak im je bio poraziti glavnog protivnika u igri, što je zahtijevalo skupljanje resursa, izradu alata i pronalazak posebnog portala. Sustavi, nazvani Gemini 4 Argon, na raspolaganju su imali samo osnovnu biblioteku otvorenog koda.

Prema izvješću, agenti su se vrlo brzo snašli u novom okruženju i sami podijelili uloge. Neki su se usredotočili na prikupljanje materijala i hrane, dok su drugi gradili skloništa i istraživali okolinu. Međusobno su razgovarali putem chata unutar igre, dijelili savjete za borbu i pomagali jedni drugima pri vraćanju izgubljene opreme nakon smrti.

Tijekom igre koja je trajala 27 sati i 14 minuta, pametni tim napisao je 2783 programa i poslao 229 poruka. Također su zabilježili 605 smrti, što zorno prikazuje težinu samog zadatka. Cijeli proces pažljivo je nadzirao peti agent koji je dobio ulogu promatrača zaduženog za sprečavanje varanja.

Tehnička pozadina i visoka cijena operacije

Umjetnim je igračima trebalo oko 13 sati za dolazak do završne faze igre. Preostalo vrijeme potrošili su na brojne pokušaje savladavanja glavnog bossa. Trenutni rekord u brzom prelasku koji drže ljudi iznosi šest minuta i 36 sekundi, pa strojevi na tom polju još uvijek jako zaostaju.

Zanimljivo je da su ovi pametni sustavi za svoj pothvat potrošili više od 1,35 milijardi ulaznih tokena. Kada bi običan korisnik danas pokušao ponoviti isti eksperiment na računalima, to bi ga koštalo oko 1620 USD. Računica pokazuje da je svaki pojedini agent zapravo trošio otprilike 15 dolara na sat tijekom rada.

Ovaj rezultat nije došao preko noći jer Google na njemu radi već godinama. Prije ovog postignuća, tvrtka je neumorno razvijala projekt SIMA koji uči i rješava zadatke u raznim 3D svjetovima. Uvođenje novijih modela krajem prošle godine omogućilo je ogroman napredak u savladavanju nepoznatih okruženja.

Značaj za budućnost videoigara

Istraživači napominju kako cilj ovog testiranja nije samo hvalisanje snagom algoritama. Oni zapravo žele detaljno proučiti kako se strojevi koordiniraju u okruženju gdje je potpuno vidljiv svaki njihov potez. Smatraju da je to presudno za dublje razumijevanje mreža prije nego što im povjere prave poslovne i tehničke zadatke.

U objavljenom dokumentu, znanstvenici su objasnili pravu vrijednost ovog nesvakidašnjeg podviga. Istraživački tim naglasio je zašto su računalne igre savršen poligon za usavršavanje tehnologije.

​- Vještine potrebne za rješavanje Minecrafta, poput koordinacije tima, oporavka od neuspjeha i slijeđenja cilja dulje od jednog dana, iste su one koje agentima trebaju za pouzdan rad uz ljude - piše u službenom priopćenju tima.

Pobjeda nad Ender Dragonom savršeno se uklapa u trend integracije naprednih tehnologija unutar industrije videoigara u 2026. godini. Novi alati danas ubrzavaju razvoj, stvaraju pametnije virtualne likove i neprestano generiraju svježi sadržaj. Računalni sustavi više ne zamjenjuju ljude, nego restrukturiraju procese i otvaraju nove kreativne opcije u zabavnoj industriji.