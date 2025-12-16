VIDEO Marathon stiže u ožujku, Bungie otkrio kako će izgledati borbe u novoj velikoj pucačini

Nakon višemjesečne tišine i značajne odgode, studio Bungie, poznat po serijalima Halo i Destiny, napokon je otkrio nove detalje o svojoj idućoj velikoj igri. Njihova nova pucačina, Marathon, stiže u ožujku 2026. godine, a u opsežnom 23-minutnom dokumentarcu razvojni je tim predstavio igru u potpuno novom svjetlu, s brojnim promjenama koje su rezultat povratnih informacija igrača.

Odgoda i novi početak

Marathon je prvotno trebao izaći 23. rujna 2025., no nakon problematičnog alfa testiranja i skandala s plagijarizmom, Bungie je odlučio odgoditi izlazak na neodređeno vrijeme. Kritike igrača bile su oštre, a mnogi su smatrali da igri nedostaje identitet. Sada, šest mjeseci kasnije, studio se vratio s jasnom vizijom i datumom izlaska.

U novom prikazu vidljiva su značajna vizualna poboljšanja, od modela likova do okoliša koji su sada mračniji, prljaviji i opasniji, što bolje odgovara žanru "extraction shootera" u kojem igrači ulaze u arenu, bore se za plijen i pokušavaju izvući živu glavu.

Opasniji svijet i igra za samotnjake

Foto: Bungie

Jedna od glavnih zamjerki bila je da svijet igre nije dovoljno opasan. Bungie je poslušao i pojačao izazov. Protivničke UESC trupe sada su znatno teže i ponašaju se gotovo "opsjednuto", a na mapi se nalaze i zahtjevnije PvE aktivnosti.

​- Unijeli smo malo prizemnosti, malo prljavštine, malo tame, onog raspoloženja koje je nužno da bi se 'extraction shooter' osjećao opasnim - rekao je producent Emanuel Rosu.

Uvedene su i bitne novosti za kvalitetu igranja, poput "proximity chata" (glasovni razgovor s igračima u blizini) te posebnog "solo" načina igranja za one koji preferiraju igrati sami. Kao dodatan detalj za realističnost, tijela poginulih igrača sada ostaju na mapi i raspadaju se s vremenom, dajući vam do znanja koliko je davno netko stradao.

Marathon neće biti besplatna igra. Prodavat će se po cijeni od 40 €, a bit će dostupna za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC uz punu podršku za cross-play i cross-save.

Bungie je usvojio poslovni model sličan onome igre Helldivers 2. Kupnjom igre dobivate pristup svim budućim ažuriranjima, uključujući nove mape, likove ("Shells") i događaje. Studio je naglasio kako neće biti "pay-to-win" mehanika, a tzv. "Reward Passovi" (njihova verzija Battle Passa) neće istjecati, čime se smanjuje pritisak na igrače.

Nakon burnog razvoja, čini se da je Marathon napokon na pravom putu. S jasnom vizijom, poboljšanim gameplayem i poštenim poslovnim modelom, Bungie se nada da će njihova nova pucačina postati idući veliki hit kada stigne za nekoliko mjeseci.