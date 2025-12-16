Obavijesti

Tech

Komentari 1
NOVI DETALJI PUCAČINE

VIDEO Marathon stiže u ožujku, Bungie otkrio kako će izgledati borbe u novoj velikoj pucačini

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Marathon stiže u ožujku, Bungie otkrio kako će izgledati borbe u novoj velikoj pucačini
3
Foto: Bungie

U novom prikazu vidljiva su značajna vizualna poboljšanja, od modela likova do okoliša koji su sada mračniji, prljaviji i opasniji, što bolje odgovara žanru "extraction shootera"

Nakon višemjesečne tišine i značajne odgode, studio Bungie, poznat po serijalima Halo i Destiny, napokon je otkrio nove detalje o svojoj idućoj velikoj igri. Njihova nova pucačina, Marathon, stiže u ožujku 2026. godine, a u opsežnom 23-minutnom dokumentarcu razvojni je tim predstavio igru u potpuno novom svjetlu, s brojnim promjenama koje su rezultat povratnih informacija igrača.

Odgoda i novi početak

Marathon je prvotno trebao izaći 23. rujna 2025., no nakon problematičnog alfa testiranja i skandala s plagijarizmom, Bungie je odlučio odgoditi izlazak na neodređeno vrijeme. Kritike igrača bile su oštre, a mnogi su smatrali da igri nedostaje identitet. Sada, šest mjeseci kasnije, studio se vratio s jasnom vizijom i datumom izlaska.

U novom prikazu vidljiva su značajna vizualna poboljšanja, od modela likova do okoliša koji su sada mračniji, prljaviji i opasniji, što bolje odgovara žanru "extraction shootera" u kojem igrači ulaze u arenu, bore se za plijen i pokušavaju izvući živu glavu.

Opasniji svijet i igra za samotnjake

Foto: Bungie

Jedna od glavnih zamjerki bila je da svijet igre nije dovoljno opasan. Bungie je poslušao i pojačao izazov. Protivničke UESC trupe sada su znatno teže i ponašaju se gotovo "opsjednuto", a na mapi se nalaze i zahtjevnije PvE aktivnosti.

​- Unijeli smo malo prizemnosti, malo prljavštine, malo tame, onog raspoloženja koje je nužno da bi se 'extraction shooter' osjećao opasnim - rekao je producent Emanuel Rosu.

Uvedene su i bitne novosti za kvalitetu igranja, poput "proximity chata" (glasovni razgovor s igračima u blizini) te posebnog "solo" načina igranja za one koji preferiraju igrati sami. Kao dodatan detalj za realističnost, tijela poginulih igrača sada ostaju na mapi i raspadaju se s vremenom, dajući vam do znanja koliko je davno netko stradao.

Marathon neće biti besplatna igra. Prodavat će se po cijeni od 40 €, a bit će dostupna za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC uz punu podršku za cross-play i cross-save.

Bungie je usvojio poslovni model sličan onome igre Helldivers 2. Kupnjom igre dobivate pristup svim budućim ažuriranjima, uključujući nove mape, likove ("Shells") i događaje. Studio je naglasio kako neće biti "pay-to-win" mehanika, a tzv. "Reward Passovi" (njihova verzija Battle Passa) neće istjecati, čime se smanjuje pritisak na igrače.

Nakon burnog razvoja, čini se da je Marathon napokon na pravom putu. S jasnom vizijom, poboljšanim gameplayem i poštenim poslovnim modelom, Bungie se nada da će njihova nova pucačina postati idući veliki hit kada stigne za nekoliko mjeseci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života
POGLED U BUDUĆNOST

Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života

Tehnologija nam se već uvukla u džepove i stanove, a sljedeći korak je da nam se doslovno zalijepi za lice, uđe u auto i možda u mozak. Stvari koje smo gledali u SF filmovima polako postaju proizvodi koje naručujemo online ili viđamo na ulici. Od robotaksija bez vozača do naočala s ugrađenim AI asistentom i personalizirane medicine koja čita naš genom, granica između znanstvene fantastike i svakodnevice sve je tanja. Ovo je 15 stvari koje danas zvuče nevjerojatno, a vrlo je vjerojatno da će postati sasvim normalne za naših života...
Google Karte rade i izgledaju bolje nego ikad, ali u Geminiju
PUNO BOLJE ISKUSTVO

Google Karte rade i izgledaju bolje nego ikad, ali u Geminiju

Prije ove nadogradnje, odgovori na lokalne upite u Geminiju uglavnom su se sastojali od tekstualnih opisa s malom, često neuglednom kartom na samom dnu. Sada je situacija obrnuta.
McDonald’s nakon kritika povukao AI božićnu reklamu: “Upropastila mi je božićni duh”
JOŠ JEDNA AI BOŽIĆNA REKLAMA

McDonald’s nakon kritika povukao AI božićnu reklamu: “Upropastila mi je božićni duh”

McDonald’s Nizozemska morao je povući novu AI božićnu reklamu nakon vala kritika da je “jeziva”, “bez duše” i potpuno promašene poruke. U reklami je Božić prikazan kao “najgore doba godine”, a rješenje je - sakriti se u McDonald’su do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025