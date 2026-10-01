'AKO SI ZAO NISI LOŠ': Big Tech milijarder Peter Thiel dao najčudniji intervju godine

Kontroverzni milijarder i investitor Peter Thiel ponovno je šokirao javnost svojim izjavama. Tijekom nedavnog intervjua iznio je tezu da je u današnjem društvu nesposobnost znatno veći problem od zla. Njegova najnovija razmišljanja nadovezuju se na njegove ranije opsesije tehnološkom stagnacijom i apokaliptičnim scenarijima, stvarajući sliku svijeta u kojem je jedini pravi grijeh ne činiti ništa i gdje je svaki iskorak naprijed dragocjen.

Pls give me a context this could have been taken out of. pic.twitter.com/4jFLoMxD04 — Christo Grozev (@christogrozev) September 26, 2026

Moraliziranje novih tehnologija

Thiel je krajem rujna 2026. godine sudjelovao u razgovoru s Mathiasom Döpfnerom prilikom dodjele nagrade Axel Springer u Berlinu. Raspravljajući o općoj tendenciji društva da pretjerano moralizira razvoj umjetne inteligencije i drugih novih tehnologija, gdje je iznio krajnje neobičan i provokativan pogled na odnos dobra, zla i same ljudske kompetencije u modernom poslovnom svijetu.

​- Ako ste zli, barem ste kompetentni. Ako ste zli, niste loši i stoga ste možda zapravo na neki način dobri jer barem nešto uspijevate napraviti - izjavio je Thiel.

Njegova teza počiva na ideji da su prave opasnosti za društvo zapravo neučinkovitost i nesposobnost, a ne zlonamjernost. Većina problema u institucijama, tvrtkama i politici ne proizlazi iz nekog velikog đavoljeg plana, već iz puke nesposobnosti ljudi koji ih vode. Thiel je otišao toliko daleko da je usporedio dvije verzije priče o Faustu kako bi ilustrirao svoju poantu. Istaknuo je da Marloweov Faust predstavlja lažnog znanstvenika čiji rad ne donosi nikakve rezultate, dok Goetheov Faust, unatoč sklapanju pakta s vragom, ipak dolazi do određenih spoznaja i na samom kraju se uspijeva iskupiti za svoje grijehe.

Opsesija apokalipsom i antikristom

Njegove najnovije provokacije o dobru i zlu zapravo se izravno nadovezuju na seriju predavanja koja je održao u San Franciscu prošle godine, gdje je iznimno detaljno iznosio svoje teorije o antikristu. Za Thiela, antikrist nije nužno konkretna osoba, već sam koncept jedinstvene svjetske vlade koja pod krinkom globalne sigurnosti sustavno pokušava zaustaviti svaki mogući tehnološki napredak. On duboko smatra da bi strah od umjetne inteligencije, klimatskih promjena ili nuklearnog rata mogao natjerati uplašeno čovječanstvo da se dragovoljno odrekne vlastitih inovacija i preda potpunu kontrolu nad svojim životima globalnim tehnološkim birokratima.

​- U dvadeset i prvom stoljeću antikrist je ludit koji pod svaku cijenu želi zaustaviti svu znanost - objasnio je američki investitor tijekom jednog od svojih govora.

Prema njegovom neobičnom tumačenju povijesti, pad povjerenja u znanost nakon sredine dvadesetog stoljeća stvorio je iznimno plodno tlo za novu tiraniju. Zagovornici globalnog upravljanja, izrijekom tvrdi Thiel, pametno koriste opći strah od potencijalnog tehnološkog uništenja kako bi čovječanstvu nametnuli totalitarni sustav kontrole. U tom prilično mračnom kontekstu, čak i najradikalniji oblici tehnološkog razvoja čine se kao daleko bolja i pravednija alternativa od potpune i trajne stagnacije koju nam globalisti nude pod jeftinom krinkom lažnog mira i prividne sigurnosti.