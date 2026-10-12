FOTO Alfa Romeo otkriva svoju budućnost: Cuorerosso izgleda sjajno i ima moćni V6 motor

Crvena boja, sportske proporcije i kabina inspirirana trkaćim automobilima obilježavaju Alfu Romeo Cuorerosso, koncept koji je premijeru imao u Parizu. Studija pokazuje kako Talijani zamišljaju budućnost marke, od dizajna do elektrificiranih pogona, no zasad nije najava konkretnog serijskog modela.
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Alfa Romeo Cuorerosso svjetsku je premijeru imao na Pariškom salonu automobila, a konceptni automobil najavljuje smjer u kojem talijanska marka želi razvijati svoj dizajn i tehnologiju. Nije riječ o najavi konkretnog serijskog modela, već o studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfe Romeo mogle izgledati.
| Foto: Alfa Romeo
Alfa Romeo Cuorerosso svjetsku je premijeru imao na Pariškom salonu automobila, a konceptni automobil najavljuje smjer u kojem talijanska marka želi razvijati svoj dizajn i tehnologiju. Nije riječ o najavi konkretnog serijskog modela, već o studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfe Romeo mogle izgledati. |
Foto: Alfa Romeo
Alfa Romeo Cuorerosso svjetsku je premijeru imao na Pariškom salonu automobila, a konceptni automobil najavljuje smjer u kojem talijanska marka želi razvijati svoj dizajn i tehnologiju. Nije riječ o najavi konkretnog serijskog modela, već o studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfe Romeo mogle izgledati.
| Foto: Alfa Romeo
Crvena boja, talijanski dizajn i sportski karakter tri su glavna elementa koncepta Cuorerosso, koji spaja prepoznatljive detalje marke s modernim dizajnerskim rješenjima. Karoserija je obojena novom nijansom Liquid Ink Red, koja pod različitim kutovima svjetla mijenja izgled od intenzivno crvene do gotovo crne.
| Foto: Alfa Romeo
Koncept je oblikovan kao sportski coupe konfiguracije 2+2, s četiri zasebna sjedala i proporcijama koje kombiniraju karakter grand tourera sa siluetom superautomobila. Dugačak je 4,7 metara, širok 1,98 metara i visok svega 1,33 metra, dok međuosovinski razmak iznosi 2,93 metra.
| Foto: Alfa Romeo
Dizajneri su posebnu pozornost posvetili aerodinamici, a među ključnim elementima ističu se klinasta bočna linija, skraćeni stražnji kraj i difuzor integriran u karoseriju. Takva rješenja omogućila su postizanje koeficijenta otpora zraka od 0,28.
| Foto: Alfa Romeo
Prednjim dijelom dominira reinterpretacija tradicionalnog Alfa Romeova štita, odnosno Scudetta, koji zajedno s prednjim svjetlima oblikuje prepoznatljivo lice automobila. Stražnji dio donosi staklo oblikovano prema motivu štita i dva okrugla svjetla, dok su kvake uklonjene s vrata i zamijenjene dodirnim kontrolama na krovu.
| Foto: Alfa Romeo
Šesterokraki naplatci reinterpretiraju klasični dizajn telefonskog brojčanika, karakterističan za neke povijesne modele marke, a njihovi otvori i geometrijski detalji osmišljeni su i s ciljem poboljšanja aerodinamike. Sportski karakter dodatno naglašavaju zračni ovjes, karbonsko-keramičke kočnice Brembo i legendarni znak Quadrifoglio.
| Foto: Alfa Romeo
Kabina je osmišljena oko vozača, s četiri zasebna sjedala, izduženom središnjom konzolom i minimalističkom armaturnom pločom inspiriranom modelom Alfa Romeo 33 Stradale iz 1967. godine i njegovim suvremenim nasljednikom. Umjesto stalno vidljivog mnoštva informacija, koncept predviđa sučelje koje prilagođava količinu prikazanih podataka načinu vožnje i potrebama vozača.
| Foto: Mirko Re
Posebnost kokpita je sustav Cannocchiale Vivente, moderna interpretacija tradicionalnih instrumenata marke koji mogu raditi u dva načina prikaza. U jednom su zadržana dva odvojena instrumenta, dok se u drugom spajaju u jednu cjelinu, inspiriranu jednostavnošću instrumenata u trkaćim automobilima iz prošlosti.
| Foto: Mirko Re
Unutrašnjost kombinira crvenu kožu, nubuk, metalne površine i suvremene kompozitne materijale, uključujući regeneriranu kožu koja sadrži 60 posto postindustrijskog otpada iz proizvodnje luksuznih presvlaka. Dio inspiracije dolazi i iz svijeta jedrenja, kroz suradnju s projektom Luna Rossa i primjenu laganih tehničkih materijala.
| Foto: Mirko Re
Cuorerosso ujedno pokazuje kakvu pogonsku strategiju Alfa Romeo planira za budućnost, s prostorom za potpuno električne, blago hibridne, klasične hibridne i plug-in hibridne izvedbe. Kao moguća sportska konfiguracija spominje se 2,9-litreni V6 u kombinaciji s hibridnim sustavom i pogonom na sve kotače Q4, no tehnički podaci odnose se na zamišljenu konfiguraciju koncepta, a ne na potvrđeni serijski automobil.
| Foto: Mirko Re
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo
Foto Alfa Romeo