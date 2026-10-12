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FOTO Alfa Romeo otkriva svoju budućnost: Cuorerosso izgleda sjajno i ima moćni V6 motor

Crvena boja, sportske proporcije i kabina inspirirana trkaćim automobilima obilježavaju Alfu Romeo Cuorerosso, koncept koji je premijeru imao u Parizu. Studija pokazuje kako Talijani zamišljaju budućnost marke, od dizajna do elektrificiranih pogona, no zasad nije najava konkretnog serijskog modela.
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FOTO Alfa Romeo otkriva svoju budućnost: Cuorerosso izgleda sjajno i ima moćni V6 motor
Alfa Romeo Cuorerosso svjetsku je premijeru imao na Pariškom salonu automobila, a konceptni automobil najavljuje smjer u kojem talijanska marka želi razvijati svoj dizajn i tehnologiju. Nije riječ o najavi konkretnog serijskog modela, već o studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfe Romeo mogle izgledati. | Foto: Alfa Romeo
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Alfa Romeo Cuorerosso svjetsku je premijeru imao na Pariškom salonu automobila, a konceptni automobil najavljuje smjer u kojem talijanska marka želi razvijati svoj dizajn i tehnologiju. Nije riječ o najavi konkretnog serijskog modela, već o studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfe Romeo mogle izgledati. | Foto: Alfa Romeo
Komentari 3

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