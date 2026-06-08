Alarm u Kini: Prodaja auta potonula 22%, srezali prognoze

Prema novim prognozama, CPCA sada očekuje pad prodaje u ovoj godini za 11 posto. Do sada bili su očekivali da će se smanjiti za tek jedan posto. Snižena prognoza uglavnom odražava negativni utjecaj skoka cijena nafte na potražnju građana i na cjelokupni opskrbni lanac u automobilskom sektoru, navodi udruga.

Podaci za svibanj pokazuju pak prodanih 1,53 vozila, za čak 22,3 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu. Prodaja se tako smanjila osmi mjesec zaredom, pokazuju podaci CPCA-a.

Građani su bili znatno manje skloni kupiti vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem, prema prodanih tek 560 tisuća vozila, za čak 39 posto manje nego lani. Smanjila se i prodaja potpuno električnih vozila i hibrida, za 7,5 posto, uz prodanih 950 tisuća vozila.

Izvoz je pak u svibnju poskočio za 75,1 posto, pokazuju podaci udruge, no nije nadoknadio pad na domaćem tržištu.

Glavni tajnik udruge Cui Dongshu ipak je oprezno optimističan, prognozirajući da će se tržište postupno normalizirati u trećem tromjesečju i ponovo porasti u posljednja tri mjeseca 2026.

Inozemna potražnja za kineskim električnim vozilima i dalje je snažna pa je tako BYD u svibnju prvi puta u devet mjeseci prodao više vozila nego lani, napominje dpa, a značajno je porasla i prodaja Nija.