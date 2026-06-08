Obavijesti

Tech

Komentari 0
Pad prodaje šokirao industriju

Alarm u Kini: Prodaja auta potonula 22%, srezali prognoze

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Alarm u Kini: Prodaja auta potonula 22%, srezali prognoze
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Kineska udruga proizvođača automobila (CPCA) znatno je u ponedjeljak snizila prognoze za 2026. godinu, nakon oštrog pada prodaje u svibnju i naznaka negativnog utjecaja poskupljenja energenata na građane i opskrbne lance

Admiral

Prema novim prognozama, CPCA sada očekuje pad prodaje u ovoj godini za 11 posto. Do sada bili su očekivali da će se smanjiti za tek jedan posto. Snižena prognoza uglavnom odražava negativni utjecaj skoka cijena nafte na potražnju građana i na cjelokupni opskrbni lanac u automobilskom sektoru, navodi udruga.

Podaci za svibanj pokazuju pak prodanih 1,53 vozila, za čak 22,3 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu. Prodaja se tako smanjila osmi mjesec zaredom, pokazuju podaci CPCA-a.

Građani su bili znatno manje skloni kupiti vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem, prema prodanih tek 560 tisuća vozila, za čak 39 posto manje nego lani. Smanjila se i prodaja potpuno električnih vozila i hibrida, za 7,5 posto, uz prodanih 950 tisuća vozila.

NA CRNOJ LISTI SU Kina kaznila zastupnike zbog posjeta Tajvanu: Zabranila im ulazak u zemlju na godinu dana
Kina kaznila zastupnike zbog posjeta Tajvanu: Zabranila im ulazak u zemlju na godinu dana

Izvoz je pak u svibnju poskočio za 75,1 posto, pokazuju podaci udruge, no nije nadoknadio pad na domaćem tržištu.

Glavni tajnik udruge Cui Dongshu ipak je oprezno optimističan, prognozirajući da će se tržište postupno normalizirati u trećem tromjesečju i ponovo porasti u posljednja tri mjeseca 2026.

Inozemna potražnja za kineskim električnim vozilima i dalje je snažna pa je tako BYD u svibnju prvi puta u devet mjeseci prodao više vozila nego lani, napominje dpa, a značajno je porasla i prodaja Nija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez
NAJPOPULARNIJE AUTO MARKE

FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez

Hrvatsko tržište novih automobila u svibnju je pokazalo jasne favorite među kupcima. Fokus prodajnih ljestvica ovaj put stavljamo na najuspješnije marke, temeljeno na prodaji njihovih najpopularnijih modela. Za vodeća tri modela dostupni su i točni prodajni rezultati, a listu predvodi Volkswagen T Cross, kojeg prate Opel Frontera i Škoda Octavia. Na listu najprodavanijih marki u mjesecu po prvi put je ušao i neki kineski brend, jer ovaj put BYD zauzima 10. mjesto.
Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!
MOGLI BI PADATI REKORDI

Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!

Hrvatsko tržište auta gori: svibanj donio rekord, a BYD prvi put upao među top 10 i šokirao konkurenciju
Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag
KAKVI PROPUSTI

Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag

Na prvi pogled, činilo se da će rješavanje slučaja biti jednostavno. Waymo vozila opremljena su desecima kamera visoke razlučivosti, a za korištenje usluge potrebna je registracija s podacima o kreditnoj kartici, kombinacija koja bi trebala pružiti jasan trag dokaza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026