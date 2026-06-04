Kina kaznila zastupnike zbog posjeta Tajvanu: Zabranila im ulazak u zemlju na godinu dana

Novozelandski ministar vanjskih poslova Winston Peters potvrdio je ograničenja i rekao da će vlada postaviti to pitanje kineskim dužnosnicima. Kina polaže pravo na demokratski Tajvan kao na dio svojeg teritorija i protivi se službenim kontaktima između stranih vlada i Taipeija. Peking je obećao staviti otok pod svoju kontrolu, ako je potrebno i silom. Kao i druge zemlje, Novi Zeland održava diplomatske odnose s Kinom, a ne s Tajvanom, dok s otokom nastavlja gospodarsku, kulturnu i parlamentarnu suradnju.

Peters je rekao da su novozelandski zastupnici u prošlosti u brojnim prigodama putovali na Tajvan bez sličnih posljedica.

Rekao je da je dužnosnicima u Wellingtonu i diplomatskom osoblju u Pekingu naloženo da prenesu zabrinutost vlade zbog, kako je naveo, odstupanja od dosadašnje prakse.

Parlamentarna izaslanstva iz niza zapadnih zemalja redovito posjećuju Tajvan. Izaslanstvo njemačkog Bundestaga posjetilo je otok u svibnju, što je izazvalo kritike Pekinga, ali nisu uvedene zabrane putovanja.

Kina je i ranije nametala sankcije i ograničenja ulaska stranim političarima zbog pitanja koja smatra miješanjem u svoje unutarnje poslove, uključujući zastupnike iz Japana, Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Europskog parlamenta.

Nedavno je Peking zabranio japanskom zastupniku Keijiju Furuyi ulazak u kopnenu Kinu, Hong Kong i Makao, optužujući ga za održavanje veza sa "snagama za neovisnost Tajvana".