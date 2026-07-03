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ALFIN KLASIK

Alfa 155 se vratila kao moderna zvijer sa 750 konjskih snaga

Piše Autostart,
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Alfa 155 se vratila kao moderna zvijer sa 750 konjskih snaga
Foto: SGT
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Karoserija je izrađena od karbona, a linije su namjerno ćoškaste, široke i agresivne, s velikim blatobranima, niskim nosom, otvorima za zrak i golemim stražnjim krilom

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Alfa Romeo 155 danas je pomalo zaboravljena limuzina, osim među ljubiteljima touring utrka. U prvoj polovici devedesetih bila je jedan od najprepoznatljivijih automobila europskog automobilskog sporta, posebno u divljoj DTM izvedbi 155 V6 TI. Upravo na taj automobil sada se poziva SGT Automobili, nova talijanska tvrtka koja je predstavila 55-SGT, cestovni automobil koji izgleda kao povratak Alfe iz zlatnog doba DTM-a, ali tehnički se oslanja na modernu Giuliju Quadrifoglio.

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