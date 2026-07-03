Utrka s vremenom: Ova letjelica krenula u spas teleskopa Swift

Letjelica financirana od strane NASA-e poslana je u svemir kako bi uhvatila padajući teleskop. Opservatorij Swift, koji detektira neke od najsnažnijih eksplozija u svemiru, suočava se s rizikom od pada na Zemlju u nadolazećim mjesecima. Maleni svemirski teleskop presrest će letjelica LINK, koja će ga pokušati zgrabiti s tri robotske ruke i podići natrag u sigurnu orbitu.

Visokorizična misija bez presedana

Spasilačka misija, lansirana u petak, nikada prije nije pokušana, a svemirski znanstvenik dr. Simeon Barber ocijenio ju je "visokorizičnom". Uspješno lansiranje izvedeno je pomoću rakete Pegasus XL, koja je poletjela s modificiranog zrakoplova iznad Maršalovih otoka. Ovaj pionirski pothvat, vrijedan 30 milijuna dolara, predstavlja prvi američki pokušaj robotskog spašavanja satelita.

​- Ali NASA očito misli da se isplati pokušati. A znanstvena zajednica se nada uspjehu jer je to važan teleskop koji nam omogućuje proučavanje super-visokoenergetskih fenomena za koje nemamo drugih načina proučavanja - rekao je Barber, viši znanstveni suradnik na Otvorenom sveučilištu.

Zašto je Swift uopće u opasnosti?

Foto: Nasa

Opservatorij Swift pada jer je pojačana solarna aktivnost proširila Zemljinu atmosferu do te mjere da dodiruje Swift. To stvara otpor na opservatoriju i usporava ga dok kruži oko Zemlje, snižavajući njegovu visinu. Kada je prvi put lansiran 2004. godine, nalazio se u orbiti na 600 kilometara (373 milje), a sada se spustio na oko 360 kilometara (220 milja), pri čemu se veći dio tog pada dogodio u posljednje dvije godine. Bez intervencije, predviđalo se da će teleskop ući u atmosferu i izgorjeti do listopada 2026. godine.

Sateliti neprestano padaju na Zemlju i izgaraju pri ponovnom ulasku. Ali Swift je znanstveno poseban, omiljen među istraživačima koji ga koriste za zavirivanje u samu zoru kozmosa. Opservatorij, veličine velikog automobila, ima tri teleskopa za proučavanje najmoćnijih eksplozija u svemiru. One su uzrokovane konačnim, nasilnim smrtima divovskih zvijezda i sudarima žeravica koje ostavljaju za sobom. U samo nekoliko sekundi oslobađaju istu energiju koju će Sunce emitirati tijekom cijelog svog životnog vijeka od deset milijardi godina. Budući da su ti dragocjeni kataklizmički trenuci tako kratki, letjelica mora biti brza i okretna - otuda i njezino ime. Ukratko, ne postoji ništa poput Swifta, i NASA je procijenila da je to letjelica koju vrijedi spasiti.

Utrka s vremenom startup tvrtke

Foto: Nasa

Zadatak spašavanja opservatorija povjeren je inženjerima mlade tvrtke Katalyst Space Technologies iz Flagstaffa u Arizoni. Imali su manje od godinu dana da pokrenu svoju misiju prije nego što Swift padne ispod visine od 300 kilometara (186 milja), gdje spašavanje postaje nemoguće.

"Ono što je tim Katalysta postigao u samo osam mjeseci je izvanredno. Tim je dizajnirao, izgradio, testirao i integrirao robotsku letjelicu sposobnu za izvođenje jedne od najambicioznijih komercijalnih misija servisiranja ikad pokušanih", rekao je izvršni direktor tvrtke Ghonhee Lee u priopćenju za medije.

Kako će izgledati operacija spašavanja?

Letjelica LINK, koju je Leejev tim osmislio, robot je s tri ruke, veličine hladnjaka, opremljen kamerama i sustavima za navođenje te pokretan malim potisnicima. Nakon lansiranja, letjelica će provesti sljedećih nekoliko tjedana postupno aktivirajući svoje sustave: napajanje, navigaciju, kamere i senzore na koje će se oslanjati, provjeravajući je li svaki od njih preživio putovanje.

Iako je raketa Pegasus XL dovela LINK blizu Swiftove orbite, trokraki robot još mora obaviti mnogo posla kako bi se približio meti, čija se visina mijenja iz tjedna u tjedan. Spasilačka letjelica, koja se i sama kreće, mora se približiti pokretnoj meti. Očekuje se da će se konačno poravnati s teleskopom otprilike tri do četiri tjedna nakon lansiranja.

Koristeći svoje kamere i senzore, LINK će se približiti i kružiti oko teleskopa, fotografirajući ga iz svakog kuta. Inženjeri su nagađali gdje bi ga mogli uhvatiti, ali Swift se sigurno promijenio nakon dvadeset godina u orbiti. Ako sve prođe po planu, LINK će uhvatiti Swift i postupno, tijekom nekoliko mjeseci, podizati njegovu orbitu natrag na sigurnu visinu od oko 600 kilometara.

​- Teleskop Swift nikada nije bio dizajniran da ga se uhvati u svemiru i da mu se promijeni orbita. Stoga će mu se spasilačka letjelica približiti vrlo sporo i pričvrstiti se za njega - pojasnio je Barber.

*uz korištenje AI-ja