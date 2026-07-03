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KUPNJA STOLJEĆA?

Vodeći njemački ekonomist: 'Kinezi će vjerojatno kupiti VW!'

Piše Autostart,
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Vodeći njemački ekonomist: 'Kinezi će vjerojatno kupiti VW!'
Foto: Dado Ruvic
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Volkswagen danas još uvijek izgleda prevelik da bi pao u tuđe ruke, ali se to u povijesti često mislilo za drzge industrijske divove koji su prekasno shvatili da se tržište promijenilo

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Europska autoindustrija već je godinama pod pritiskom, ali prognoza koju je iznio njemački ekonomist Moritz Schularick zvuči posebno mračno. Šef Kielskog Instituta za svjetsku ekonomiju, jednog od najvažnijih njemačkih ekonomskih instituta, smatra da Europi prijeti scenarij u kojem će je tehnološki i industrijski sve snažnije pritiskati SAD i Kina. U takovoj budućnosti Volkswagen više nije nedodirljivi simbol njemačke industrije, nego kompanija koja bi dugoročno mogla postati meta kineskog preuzimanja.

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