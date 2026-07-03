Vodeći njemački ekonomist: 'Kinezi će vjerojatno kupiti VW!'

Europska autoindustrija već je godinama pod pritiskom, ali prognoza koju je iznio njemački ekonomist Moritz Schularick zvuči posebno mračno. Šef Kielskog Instituta za svjetsku ekonomiju, jednog od najvažnijih njemačkih ekonomskih instituta, smatra da Europi prijeti scenarij u kojem će je tehnološki i industrijski sve snažnije pritiskati SAD i Kina. U takovoj budućnosti Volkswagen više nije nedodirljivi simbol njemačke industrije, nego kompanija koja bi dugoročno mogla postati meta kineskog preuzimanja.



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