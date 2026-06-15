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Alfa je nedavno osvježila Tonale. Uskoro će ga ugasiti?

Piše Autostart,
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Alfa je nedavno osvježila Tonale. Uskoro će ga ugasiti?
Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ako se plan potvrdi, Tonale bi u proizvodnji ostao samo oko pet i pol godina. To je izuzetno kratko za Alfu Romeo

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Alfa Romeo Tonale mogao bi imati mnogo kraći životni ciklus nego što se očekivalo. Iako je predstavljen 2022. godine kao važan model za budućnost marke, a krajem 2025. godine dobio je facelift s dorađenim dizajnom i poboljšanom unutrašnjosti, nove neslužbene informacije iz Italije govore da bi proizvodnja mogla završiti već u studenome 2027. godine.

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