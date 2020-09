Ambasador Medo iz Slavonskog Broda stigao u Srednju školu u Konjšćini, lijepo su ga ugostili

U sklopu eTwinning projekta koji je povezao srednje škole iz Krka, Vukovara i Konjšćine, "ambasador" Europskog parlamenta bilježi kako uče i rade učenici i nastavnici u Hrvatskoj

<p>Možda ste ovih dana u Konjščini i okolici sreli malog pufastog turista. To je medo. Ne bilo kakav. To je <strong>Medo ambasador</strong>, piše portal <a href="https://nizagorjemalo.hr/luc/vucitelji-i-daki/dogodovstine-mede-ambasadora-eu-parlamenta-u-zagorju/">nizagorjemalo.hr</a>.</p><p>Radi se o <strong>eTwinning projektu</strong> koji su osmislile nastavnice dviju EPAS škola, Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka i Gimnazije Vukovar. Projekt pokrenut 2017. okuplja učenike i nastavnike škola ambasadorica Europskoga parlamenta u Hrvatskoj. Medvjedić koji povezuje projektne partnere doista (fizički) putuje od škole do škole, a cilj je predstaviti kulturno-povijesno bogatstvo Hrvatske. Kako pišu škole koje sudjeluju u projektu, a ima ih 50, dnevnik medvjedićeva putovanja može se pronaći na Twinspaceu gdje će škole stvoriti zajedničku bazu podataka, kreirati digitalne materijale i zabilježiti posjećena mjesta na zemljovidu.</p><p>Medo je već bio na Krku, u Vukovaru i Donjem Miholjcu, a nakon Osijeka i Slavonskog Broda krenuo je prema sjeveru Hrvatske te stigao u Zagorje, i to u Konjšćinu.</p><p>Kako piše nizagorjemalo.hr, Medina je zadaća obići cijelu Hrvatsku. On je ovdje radno-turistički. Putuje, upija dojmove, radi, odmara se, druži se. Upoznaje ljude i običaje. I o njima će pričati i pisati. O našoj lijepoj Hrvatskoj. Naravno, i o Zagorju. A u Konjšćini su ga izuzetno dobro ugostili. </p><p>- Srednja škola Konjščina, kao i mnoge druge EPAS škole, s veseljem je prihvatila ovu ideju i postala projektni partner. Ideja je da Medo ambasador posjeti učenike i nastavnike svih EPAS škola u Hrvatskoj, zabilježi svoja putovanja u Medinom dnevniku, pošalje razglednicu i snimi svoje obilaske - pojasnila nam je prof. Marija Brkić, nositeljica svih eTwinning projekata u ime škole.</p><p><br/> U Konjščinu je Medo ambasador stigao 21. rujna iz Slavonskoga Broda. Učenici 4.b razreda Medu su proveli školom, a Dorijan Habuš, učenik 2.b razreda proveo ga je Konjščinom. Cijelo Medino putovanje snimili su Tomislav Habazin i Dominik Habajec, učenici 4.b razreda.</p><p> </p><p> </p><h2>Priznanje školi</h2><p>Veliko priznanje Srednjoj školi Konjšćica došlo je na početku ove školske godinu u vidu <em><strong>Oznake <strong>kvalit</strong>ete (Cro) EPAS #Together4EU,</strong></em> za visoku kvalitetu rada. </p><p>- Srednja škola Konjščina je prepoznala taj potencijal i početkom ove godine prvi puta pokrenuli smo projekt <strong>(Cro) EPAS #Together4EU</strong> u partnerstvu sa EBŠ Slavonski Brod, a projektu su se pridružile još četiri EPAS škole, Škole ambasadori Europskog parlamenta - kazala je za <a href="https://nizagorjemalo.hr/luc/vucitelji-i-daki/srednjoj-skoli-konjscina-oznaka-nacionalne-kvalitete/?fbclid=IwAR2rkG0q1DBylIc-9gmeVqsYLCmTqG9UmtXFjiVVXH2mTqAy8wIxUJc_6ig">nizagorjemalo</a> <strong>prof. Marija Brkić</strong>, nositeljica svih eTwinn projekata u ime škole.</p><p>- Nitko nije ni slutio da će nastava na daljinu toliko doprinijeti ovakvom tipu projektnog obrazovanja. Učenici su s veseljem prisustvovali online sastancima, čak i vikendom, i pokazivali materijale koje su napravili. Posebno su bili ponosni na digitalne vještine koje su stekli tijekom projekta - kaže prof. Brkić.</p>