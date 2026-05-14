Amerikanci popuštaju: Nvidia smije kineskim firmama prodati napredne H200 čipove za Ai

Desetak kineskih kompanija dobilo je američko odobrenje za kupnju čipa H200, drugog po snazi Nvidijinog čipa za umjetnu inteligenciju (AI), no zasad nije izvršena nijedna isporuka, izvijestio je Reuters u četvrtak, pozivajući se na tri neimenovana izvora upućena u situaciju.

Izvršni direktor Nvidije Jason Huang, koji u početku nije bio na popisu članova delegacije Bijele kuće, pridružio se putu u Peking nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je neimenovani izvor. Američkoj delegaciji koja putuje na samit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, pridružio se na Aljasci, što je raspirilo nade da bi taj posjet mogao konačno otvoriti put za prodaju čipova H200 u Kini.

Prije no što je SAD pooštrio izvozna ograničenja, Nvidijin udio na kineskom tržištu naprednih čipova činio je oko 95 posto. Kineski udio u prihodima kompanije jedno je vrijeme iznosio 13 posto, a Huang je ranije procijenio da će samo tržište čipova za umjetnu inteligenciju u Kini ove godine vrijediti 50 milijardi dolara.

Američko ministarstvo trgovine dodijelilo je dozvole za kupnju Nvidijinih čipova H200 oko 10 kineskih kompanija, uključujući Alibabu, Tencet, ByteDance i JD.com, naveli su za Reuters neimenovani izvori pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Odobrenje je izdano i šačici distributera, uključujući Lenovo i Foxconn. Kupcima je dozvoljena kupnja izravno od Nvidije ili od navedenih posrednika i svaki klijent koji je dobio dozvolu može nabaviti do 75 tisuća čipova prema odredbama američkih dozvola, rekla su dva izvora.

Glasnogovornica američkog ministarstva financija, koje nadgleda izvozne kontrole poput onih za čipove H200, odbila je za Reuters komentirati situaciju. Kinesko ministarstvo industrije i informacijskih tehnologija i Nacionalni odbor za razvoj i reforme nisu odgovorili na Reutersov upit za komentarom. Lenovo je u priopćenju za Reuters potvrdio da je kompanija "jedna od nekolicine kompanija koje su dobile dozvolu za prodaju čipa H200 u Kini u okviru Nvidijine izvozne dozvole". Nvidia, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com i Foxconn nisu odgovorili na Reutersov upit za komentarom.

Zasad bez isporuka

Huang je u četvrtak za kinesku državnu televiziju CCTV rekao da se nada da će Trump i Xi dodatno izgraditi svoj dobar odnos tijekom razgovora u Pekingu kako bi unaprijedili bilateralne veze.

Usprkos američkom odobrenju, poslovi nisu dogovoreni jer su se kineske kompanije povukle nakon naputka iz Pekinga, rekao je jedan izvor. Kineska vlada oklijeva u izdavanju dozvola za kupnju, strahujući da bi uvoz mogao oslabiti nastojanja u razvoju domaćih čipova za umjetnu inteligenciju. Iako kineski čipovi za AI i dalje kaskaju za Nvidijinim, kompanije poput DeepSeeka sve više se hvale upotrebom domaćih čipova, uključujući one koje je razvio Huawei.

Zaokret prema Huaweiju naglašava neizvjestan položaj Nvidije u Kini. Huang je upozorio da američke izvozne kontrole nagrizaju Nvidijino uporište na kineskom tržištu, istaknuvši da je tržišni udio kompanije na kineskom tržištu procesora za AI praktički sveden na ništicu.

Osjetljivi uvjeti

Put prema zaključivanju prodaje tog vrijednog čipa prepriječio je niz zahtjeva s obiju strana. Američki pravilnik objavljen u siječnju od kineskih kupaca zahtijeva dokaz da su uveli "dostatne sigurnosne postupke" te da neće upotrebljavati čipove u vojne svrhe. Nvidia, pak, mora potvrditi da su joj zalihe u SAD-u dostatne. Trump je s tom kompanijom postigao dogovor prema kojem će SAD primati 25 posto prihoda od prodaje čipova u Kini.

I u Kini je kontrola pooštrena nakon što je državno vijeće izdalo dvije nove uredbe o sigurnosti opskrbnih lanaca, potaknuvši nastojanja vlade da pronađe i eliminira eventualne ovisnosti o stranim dobavljačima u infrastrukturi strateških tehnologija, rekao je četvrti izvor za Reuters.

Kontinuirano kašnjenje pozdravili su tvrdolinijaši u Washingtonu, koji odbacuju navode Trumpovog kabineta da će izvoz naprednih čipova u Kinu spriječiti kineske konkurente u približavanju američkim projektantima čipova.

"Svaki dogovor koji Nvidiji omogućuje prodaju većeg broja čipova u Kini znači manje Nvidijinih čipova za američke kompanije i smanjuje američku prednost pred Kinom u sektoru AI-ja" rekao je Chris McGuire, čelnik odjela za Kinu i tehnologije u razvoju u američkom think-tanku Vijeće za vanjske poslove (CFR). "Nevjerojatno je da predsjednika Trumpa netko stalno uspijeva nagovoriti da Nvidijine interese stavi ispred američkih", izjavio je McGuire.