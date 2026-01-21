Analiza nPerfa pokazala da A1 ima najbolju fiksnu mrežu u državi: 'Potvrda naših ulaganja'

Prema najnovijem nPerf barometru fiksnih priključaka za 2025. godinu, A1 Hrvatska zauzela je prvo mjesto po ukupnom broju bodova među svim pružateljima fiksnih internetskih usluga u Hrvatskoj. Istraživanje je provela nezavisna francuska tvrtka nPerf, a rezultati se temelje na stvarnim mjerenjima korisnika, poručuju iz A1 Hrvatska.

Mjerenja su provedena putem web stranice nPerf.com i partnerskih stranica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Ukupan rezultat obuhvaća brzine preuzimanja i slanja podataka, latenciju te kvalitetu korisničkog iskustva, čime se dobiva uvid u stvarne uvjete korištenja interneta u kućanstvima.

Foto: A1 Hrvatska

U ukupnom poretku A1 Hrvatska ostvarila je najviši nPerf rezultat na hrvatskom tržištu. Visoke prosječne brzine preuzimanja i slanja podataka, uz nisku latenciju, prema rezultatima istraživanja izravno se odražavaju na kvalitetu pregledavanja internetskih sadržaja, gledanja videozapisa i korištenja digitalnih usluga.

- Ovo priznanje potvrđuje da su naša dugoročna ulaganja u razvoj fiksne mreže vidljiva tamo gdje je to najvažnije – u stvarnom korisničkom iskustvu. Gigabitnom optičkom mrežom već danas pokrivamo dvije trećine hrvatskih kućanstava, a kontinuiranom modernizacijom infrastrukture osiguravamo stabilnu, brzu i pouzdanu povezanost u cijeloj zemlji. Nastavljamo i dalje s radom na poboljšanju kvalitete kako bismo zadržali vodeću poziciju i podržali temelje digitalne budućnosti - izjavio je Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska.

Osim komercijalnih ulaganja, A1 Hrvatska širenje optičke infrastrukture provodi i uz potporu europskih i nacionalnih fondova, s posebnim naglaskom na ruralna i slabije razvijena područja.

Trenutno je optičkom mrežom povezano 45 tisuća kućanstava, a kroz projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno se povećava dostupnost visokokapacitivne mreže u manjim sredinama.

Razvoj fiksne mreže dodatno se podupire primjenom naprednih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju u upravljanju mrežom. Sustavi za proaktivno održavanje omogućuju pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje smetnji, čime se povećava pouzdanost usluge i stabilnost mreže u svakodnevnom korištenju.

nPerf barometar temelji se isključivo na stvarnim korisničkim mjerenjima, što omogućuje objektivan i usporediv uvid u kvalitetu fiksnih mreža na hrvatskom tržištu.

Detaljniji rezultati dostupni su na službenoj web stranici nPerfa.