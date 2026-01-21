Obavijesti

Tech

CIJELU GODINU PRATILI MREŽU

Analiza nPerfa pokazala da A1 ima najbolju fiksnu mrežu u državi: 'Potvrda naših ulaganja'

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: A1 Hrvatska

Mjerenja su provedena putem web stranice nPerf.com i partnerskih stranica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Admiral

Prema najnovijem nPerf barometru fiksnih priključaka za 2025. godinu, A1 Hrvatska zauzela je prvo mjesto po ukupnom broju bodova među svim pružateljima fiksnih internetskih usluga u Hrvatskoj. Istraživanje je provela nezavisna francuska tvrtka nPerf, a rezultati se temelje na stvarnim mjerenjima korisnika, poručuju iz A1 Hrvatska.

Mjerenja su provedena putem web stranice nPerf.com i partnerskih stranica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Ukupan rezultat obuhvaća brzine preuzimanja i slanja podataka, latenciju te kvalitetu korisničkog iskustva, čime se dobiva uvid u stvarne uvjete korištenja interneta u kućanstvima.

Foto: A1 Hrvatska

U ukupnom poretku A1 Hrvatska ostvarila je najviši nPerf rezultat na hrvatskom tržištu. Visoke prosječne brzine preuzimanja i slanja podataka, uz nisku latenciju, prema rezultatima istraživanja izravno se odražavaju na kvalitetu pregledavanja internetskih sadržaja, gledanja videozapisa i korištenja digitalnih usluga.

- Ovo priznanje potvrđuje da su naša dugoročna ulaganja u razvoj fiksne mreže vidljiva tamo gdje je to najvažnije – u stvarnom korisničkom iskustvu. Gigabitnom optičkom mrežom već danas pokrivamo dvije trećine hrvatskih kućanstava, a kontinuiranom modernizacijom infrastrukture osiguravamo stabilnu, brzu i pouzdanu povezanost u cijeloj zemlji. Nastavljamo i dalje s radom na poboljšanju kvalitete kako bismo zadržali vodeću poziciju i podržali temelje digitalne budućnosti - izjavio je Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska.

Osim komercijalnih ulaganja, A1 Hrvatska širenje optičke infrastrukture provodi i uz potporu europskih i nacionalnih fondova, s posebnim naglaskom na ruralna i slabije razvijena područja.

Trenutno je optičkom mrežom povezano 45 tisuća kućanstava, a kroz projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno se povećava dostupnost visokokapacitivne mreže u manjim sredinama.

Razvoj fiksne mreže dodatno se podupire primjenom naprednih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju u upravljanju mrežom. Sustavi za proaktivno održavanje omogućuju pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje smetnji, čime se povećava pouzdanost usluge i stabilnost mreže u svakodnevnom korištenju.

nPerf barometar temelji se isključivo na stvarnim korisničkim mjerenjima, što omogućuje objektivan i usporediv uvid u kvalitetu fiksnih mreža na hrvatskom tržištu.

Detaljniji rezultati dostupni su na službenoj web stranici nPerfa.

