FOTO LEGO u 2026. ide jako: Stižu Pokémoni, 'pametne' Star Wars kockice i nova Zelda

LEGO je ušao u 2026. s nekoliko velikih najava koje ciljaju i gamere i kolekcionare. Najviše pažnje uzeli su prvi LEGO Pokémon setovi, novi Zelda set i potpuno nova SMART Play ideja, kockice s ugrađenom tehnologijom koje reagiraju bez ekrana. Dio stvari već ima potvrđene datume prodaje, a dio ide kroz prednarudžbe i rani pristup za LEGO Insiders. U ovoj galeriji smo izdvojili najvažnije setove i što se o svakome zasad zna.
LEGO Pokémon: Venusaur, Charizard and Blastoise (72153)
Ogroman set za kolekcionare, dolazi 27. veljače 2026., cijena u EU je 679,99 €.
| Foto: LEGO®
LEGO Pokémon: Pikachu and Poké Ball (72152)
Pikachu kao veliki display set, ide u prodaju 27. veljače 2026. (na LEGO stranici je u prednarudžbi).
| Foto: LEGO®
LEGO Pokémon: Eevee (72151)
Manji i “pristupačniji” ulaz u Pokémon liniju, također u prednarudžbi, cijena u EU je oko 59,99 €.
| Foto: LEGO®
LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Final Battle (77093)
Prednarudžbe su otvorene, isporuka kreće 1. ožujka 2026., cijena u EU je 119,99 €.
| Foto: LEGO®
LEGO The Legend of Zelda: Great Deku Tree 2 in 1 (77092)
Premium Zelda set koji je već u prodaji na LEGO kanalu, s isporukom “po valovima” (ovisno o tržištu i zalihama).
| Foto: LEGO®
LEGO SMART Play službeno kreće 1. ožujka 2026.
To je LEGO platforma za setove koji dobivaju interakciju kroz SMART Brick, tagove i figurice, bez aplikacije i bez ekrana kao preduvjeta.
| Foto: LEGO®
LEGO Star Wars SMART Play: Millennium Falcon (75426)
Najpoznatiji svemirski brod u “pametnoj” verziji, prednarudžbe kreću 27. siječnja, dostupno od 1. ožujka 2026.
| Foto: LEGO®
LEGO Star Wars SMART Play: Mos Eisley Cantina (75425)
Također ide na 1. ožujka 2026., uz SMART elemente kroz tagove i figurice (ovisno o paketu).
| Foto: LEGO®
LEGO Star Wars SMART Play: AT ST Attack on Endor (75424)
Još jedan najavljen set u SMART Play valu, izlazi 1. ožujka 2026.
| Foto: LEGO®
LEGO Icons: Golden Retriever Puppy (11384)
Veliki, posable pas za 18+, prednarudžba je otvorena, isporuka kreće 1. veljače 2026., cijena na EU LEGO stranici je 139,99 € (ovisno o tržištu može sitno varirati).
| Foto: LEGO®
LEGO Botanicals: Flower Wall (11503)
Zidni “botanical” set, LEGO ga vodi kao coming soon i najavljuje veljaču 2026. uz datume koji se razlikuju po tržištima i ranom pristupu.
| Foto: LEGO®
LEGO Editions: FIFA World Cup Trophy (43020)
Službeni trofej kao veliki kolekcionarski set, također u LEGO Editions.
| Foto: LEGO®