BRUTALNI SETOVI FOTO LEGO u 2026. ide jako: Stižu Pokémoni, 'pametne' Star Wars kockice i nova Zelda

LEGO je ušao u 2026. s nekoliko velikih najava koje ciljaju i gamere i kolekcionare. Najviše pažnje uzeli su prvi LEGO Pokémon setovi, novi Zelda set i potpuno nova SMART Play ideja, kockice s ugrađenom tehnologijom koje reagiraju bez ekrana. Dio stvari već ima potvrđene datume prodaje, a dio ide kroz prednarudžbe i rani pristup za LEGO Insiders. U ovoj galeriji smo izdvojili najvažnije setove i što se o svakome zasad zna.