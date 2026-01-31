Obavijesti

FOTO LEGO u 2026. ide jako: Stižu Pokémoni, 'pametne' Star Wars kockice i nova Zelda

LEGO je ušao u 2026. s nekoliko velikih najava koje ciljaju i gamere i kolekcionare. Najviše pažnje uzeli su prvi LEGO Pokémon setovi, novi Zelda set i potpuno nova SMART Play ideja, kockice s ugrađenom tehnologijom koje reagiraju bez ekrana. Dio stvari već ima potvrđene datume prodaje, a dio ide kroz prednarudžbe i rani pristup za LEGO Insiders. U ovoj galeriji smo izdvojili najvažnije setove i što se o svakome zasad zna.
LEGO Pokémon: Venusaur, Charizard and Blastoise (72153) Ogroman set za kolekcionare, dolazi 27. veljače 2026., cijena u EU je 679,99 €. | Foto: LEGO®
