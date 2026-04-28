Obavijesti

Tech

Komentari 1
OBJAVILI ISTRAŽIVANJE

ANKETA Gledate li piratske streaming servise i IPTV?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Gledate li piratske streaming servise i IPTV?
Foto: Golden Dayz

Novo istraživanje Telemacha pokazuje da digitalno piratstvo u Hrvatskoj nije marginalna pojava, već društveno prisutna praksa, posebno izražena među mlađim skupinama

Više od trećine ispitanika u dobi od 16 do 34 godine navodi da poznaje nekoga tko koristi ilegalne IPTV ili streaming usluge, što ukazuje na dostupnost i učestalu konzumaciju ovakvih sadržaja, navodi Telemach podatke iz istraživanja koje su proveli s Ipsosom i koje ukazuje da digitalno piratstvo u Hrvatskoj nije marginalna pojava, već društveno prisutna praksa, posebno izražena među mlađim skupinama.

Istraživanje koje su proveli povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva pokazuje i jasan raskorak između svijesti o rizicima i stvarnog ponašanja korisnika. Iako dio ispitanika prepoznaje opasnosti, samo 30% smatra da ovakve usluge često nose sigurnosne rizike. Ispitanici kao najveći rizik izdvajaju sigurnosne prijetnje poput virusa i krađe podataka (52% ispitanika), dok se pravne posljedice prepoznaju u znatno manjoj mjeri (28% ispitanika). 

Više od polovice ispitanika smatra da su upravo filmovi ti koji se najčešće konzumiraju putem piratskih izvora, dok kao ključni razlog korištenja ilegalnih izvora gotovo polovica navodi nižu cijenu (47%). Za trećinu ispitanika razlog je jednostavna dostupnost i širok izbor sadržaja.

- Rezultati istraživanja koje smo proveli s Ipsosom jasno potvrđuju prisutnost fenomena digitalnog piratstva, ali i raskorak između svijesti o opasnostima i stvarnog ponašanja korisnika, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranom edukacijom, dostupnošću legalnih sadržaja i jačanjem sustavnih mjera zaštite korisnika u digitalnom okruženju  izjavila je Morana Čulo Jovičić, izvršna direktorica sektora Korporativnih, javnih i veleprodajnih poslova Telemacha i predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK. 

Iz Telemacha ističu kako piratske platforme, uz kršenje autorskih prava, predstavljaju i ozbiljan sigurnosni rizik za korisnike, osobito za mlade koji su najizloženiji digitalnim prijetnjama. Kroz kombinaciju tehnoloških rješenja, suradnje industrije i institucija te kontinuirane edukacije korisnika, cilj je smanjiti utjecaj piratskih servisa, osnažiti svijest o digitalnoj sigurnosti te potaknuti odgovorno korištenje digitalnih sadržaja i poštivanje intelektualnog vlasništva.


Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026