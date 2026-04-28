AI data centar u Topuskom? Stručnjak: Znate li koliko to troši energije? Nevjerojatno je

U Dubrovniku je u okviru poslovnog foruma Inicijativa triju mora predstavljen projekt AI inovacijskog i razvojnog centra Topusko - Projekt Pantheon. AI razvojni i inovacijski centar Topusko najsuvremeniji je podatkovni centar ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU, te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju veće od 50 milijardi EUR, tj. iznosa u približnoj vrijednosti 100 Peljeških mostova.

Centar će sa strateškim partnerom Grupom Končar izgraditi vlastitu najsuvremeniju trafostanicu te novih 280 km dalekovoda. Strateški partner Centra Greenvolt izgradit će fotonaponsku elektranu snage 500 MW isključivo za potrebe centra. Investicije u prijenosnu elektroenergetsku mrežu Hrvatske značajno će povećati sigurnost i stabilnost cijelog sustava, a ujedno povećanjem kapaciteta omogućiti spajanje čak 5.2 GW neiskorištenih izvora obnovljive energije na hrvatski elektroenergetski sustav.

Ovim centrom će se povećati broj privatnih proizvođača električne energije prisutnih u Hrvatskoj tako da njihova prisutnost, zbog potencijalnih viškova, može smanjiti cijenu električne energije za građane i gospodarstvo.

Centar će koristiti vlastite bunare i ne spaja se na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Proces kojim se voda koristi u svrhu hlađenja je isparavanje tako da joj se ni na kakav način ne mijenja kemijski sastav, manji dio vode koji rashladni sustav ne uspije ispariti se vraća putem upojnih bunara u prirodu, drugim riječima u prirodu se na vraća ništa što već nije bilo dio prirode kad se voda crpila.

Značajna ulaganja bit će izvršena u proširenje i unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, te cijevi za optičku infrastrukturu. Ukupna ulaganja u infrastrukturu koja se daju državi i društvu, lokalnoj zajednici i županiji – ulaganja u električnu, cestovnu i optičku infrastrukturu - u ukupnoj su vrijednosti od oko 500 milijuna eura (vrijednost veća od vrijednosti jednog Pelješkog mosta).

Nova radna mjesta

Projekt će donijeti više od 3000 radnih mjesta u izgradnji, 1500 kada počne s radom, a posredno će utjecati na otvaranje 6000 radnih mjesta. AI rješenje potpisuje Mislav Crnogorac, inženjer s bogatim iskustvom u najprestižnijim svjetskim tehnološkim kompanijama Amazon, Vertiv i Emerson, a koji je projektirao više od 50 data centara diljem svijeta. Projektanti i izvođači su dominantno najsnažnija i najuglednija hrvatska poduzeća.

Snaga centra kao Zagreb

Politički konzultant i stručnjak za informacijske sustave Marko Rakar, nije želio ulaziti previše u naklapanja o centru koji se tek treba izgraditi, ali nam je jednostavnom usporedbom objasnio o čemu se radi.

- 1gw je manje-više grad veličine Zagreba, a potrošnja čini se odgovara 40 posto potrošnje cijele RH. S data centrima je veliko pitanje odakle će stići struja, 1GW ja više od punog kapaciteta nuklearke Krško - objašnjava nam Rakar. Skeptičan je oko implikacija na domaću ekonomiju.

- Data centri ne zapošljavaju ljude, data centar te veličine opslužuje do 500-600 ljudi (zaštitari, održavanje i slično), data centri nemaju efekta na zapošljavanje ili znanje. Utjecaj na hrvatsku bi bio otprilike nula. Oni se grade od komponenata koje se ne proizvode u hrvatskoj (osim možda betona i trafo stanica, no to je trivijalno u odnosu na trošak data centra), dakle gotovo pa nula toga će završiti u domaćoj ekonomiji - rekao je Rakar te prokomentirao činjenicu da investicija košta 50 milijardi eura.

- Prema podacima koji su trenutačno dostupni, ovaj projekt se čini vrlo nevjerojatnim i nerealnim (doslovno zvuči kao prvoaprilska šala). Ali, ako netko ima 50 milijardi eura da sagradi nešto, neka gradi i sretno mu bilo - zaključio je stručnjak.

Tko je investitor?

Izvršni partner Pantheon AI-a te predvodnik američkih institucionalnih investitora Ryan Rich, rekao je da nije slučajno odabrao Hrvatsku.

- Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu i zemlju s obrazovanim ljudima te visokom radnom etikom. U hrvatskom partneru, g. Andabaku, našli smo pouzdanog partnera, tehnološki besprijekorno obrazovanog, usredotočenog na cilj, svjesnog visine izazova, ali itekako spremnog savladati ga u partnerstvu s nama. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt. Nemam nikakve sumnje da će ovu investiciju slijediti i drugi – sada je svima u međunarodnim investicijskim krugovima do kraja jasno da je Hrvatska mjesto za investicije budućnosti u ovom dijelu Europe i svijeta - rekao je Rich.

On je ključan čovjek iza „Projekt Pantheon“, inicijative koja uključuje američka ulaganja u Hrvatsku, posebno usmjerena na proizvodnju energije i napredak u području umjetne inteligencije.

Prema dostupnim informacijama, u nekim se izvorima navodi kao suosnivač i predsjednik tvrtke Pantheon Private Lending (ili povezanih Pantheon Investments struktura).

Njegova profesionalna stručnost obuhvaća savjetodavne usluge, strukturiranje poslova, upravljanje odnosima s klijentima i privatno kreditiranje, a ranije je radio u području upravljanja portfeljem u tvrtki SunTrust Robinson Humphrey.

Obrazovanje je stekao na Sveučilištu North Carolina State, gdje je diplomirao ekonomiju s najvišim počastima.

Što je Data Centar

Data centar (podatkovni centar) je velika zgrada puna računala koji pohranjuju i obrađuju podatke, slike, videe, poruke, aplikacije koje se svakodnevno koriste. Funkcija im je čuvanje podataka (npr. fotografije, e-mailove, dokumente). Omogućuju rad aplikacija i web stranica (npr. društvene mreže, bankarstvo, streaming).

Podatkovni centri važni su zato što utječu na brzinu slanja poruka putem alata kao što je WhatsApp, utječu na stabilnost aplikacija kao što su Netflix ili Instagram. Brzina učitavanja stranica i stabilnost aplikacija ovise o njima. Omogućuju online bankarstvo, kupovinu i rad od kuće.