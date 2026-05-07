Apple će vam dopustiti da zamijenite njegov AI - i to će zauvijek promijeniti iPhone

Apple će vam pružiti mogućnost izbora između različitih AI modela za pokretanje značajki Apple Intelligencea koje dolaze na njegove uređaje, umjesto da se drži samo jednog zadanog. Ovaj potez predstavlja radikalan zaokret u dosadašnjoj poslovnoj filozofiji tvrtke i mogao bi zauvijek promijeniti način na koji koristimo iPhone.

Ekstenzije kao ključ slobode izbora

Omogućavanje korisnicima da biraju između više modela trećih strana veliko je odstupanje od Appleove uobičajene strategije čvrsto kontroliranog korisničkog iskustva. Takav pristup više podsjeća na funkcioniranje Androida i drugih otvorenijih operativnih sustava nego na strogo čuvani App Store ekosustav.

Prema nedavnom izvješću, ove opcije dolaze u obliku takozvanih Ekstenzija (Extensions) i bit će dostupne ove jeseni s operativnim sustavima iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. Ekstenzije će ponuditi izbor AI modela za pisanje, generiranje slika, pa čak i glasovne razgovore. Umjesto da jedan asistent odgovara na svaki zahtjev, sustav bi mogao usmjeravati upite različitim pružateljima usluga, ovisno o preferencijama korisnika. Sve je to dio Appleovih širih planova za obnovljene AI značajke, koje uključuju i niz novih alata za aplikaciju Photos te potpuni redizajn virtualnog asistenta Siri.

Strategija platforme umjesto proizvoda

Ova promjena dolazi nakon godina u kojima je Appleov Siri, iako pionir na tržištu predstavljen još 2011. godine, počeo zaostajati za konkurencijom. Google Assistant i Amazonova Alexa često su se percipirali kao sposobniji u razumijevanju konteksta, prvenstveno zbog bolje integracije s moćnim tražilicama. Appleova strategija otvaranja platforme može se stoga promatrati kao priznanje da je utrka u razvoju temeljnih AI modela iznimno skupa i resursno intenzivna.

Apple je navodno već testirao integracije sa sustavima tvrtki Google i Anthropic. Ta bi partnerstva postojala uz Appleove vlastite modele, koji će i dalje pokretati značajke ugrađene u sam uređaj. Ovaj plan implicitno priznaje da nijedna tvrtka ne prednjači u svakom aspektu umjetne inteligencije. Omogućavanjem vanjskim modelima da se priključe na njegov ekosustav, Apple može ponuditi naprednije AI alate bez potrebe da svaki od njih samostalno razvija, što je područje u kojem se tvrtka borila da održi korak s tempom svojih novih partnera.

Što to znači za korisnike i partnere?

Ovaj pristup omogućuje Appleu da prati brzi razvoj u cijeloj industriji, zadržavajući pritom kontrolu nad načinom na koji se ti alati predstavljaju. Za partnerske tvrtke, Appleov ekosustav nudi doseg koji je teško usporediti s bilo čim drugim na tržištu. Čak i ograničena integracija mogla bi dovesti ogromnu publiku alternativnim modelima, ubrzavajući tako tržišno natjecanje.

Dodatne mogućnosti izbora AI modela vjerojatno će se svidjeti onima koji žele fleksibilnost. S druge strane, neki korisnici vole Apple upravo zato što tvrtka promiče ideju da su sve njezine značajke pažljivo odabrane kako bi korisnik automatski dobio najbolju opciju. Novi pristup narušava tu pojednostavljenu eleganciju, koja je za mnoge ključna privlačnost Appleovih operativnih sustava.

ChatGPT gubi povlašteni položaj

Važno je napomenuti da Appleov plan znači da će OpenAI, čiji sustav ChatGPT trenutno služi kao primarna vanjska AI opcija za Appleove uređaje, izgubiti svoj ekskluzivni položaj. Ta je ekskluzivnost bila iznimno vrijedna za OpenAI, no nova strategija znači da će ChatGPT postati samo jedan od mnogih izbora.

Naravno, smanjena kontrola od strane Applea znači da korisnici više neće moći pretpostaviti da je sve što AI alati proizvedu odobreno od strane tvrtke. Apple će morati jasno istaknuti da nije odgovoran za sadržaj generiran od strane AI modela trećih strana, čak i dok upućuje korisnike na kompatibilne AI aplikacije unutar App Storea. Mnoge tvrtke slijede Appleove dizajnerske odluke, a ovaj potez sugerira da u trenutnoj fazi razvoja umjetne inteligencije kontrola možda vrijedi manje od pristupa. Pretvarajući svoje uređaje u mjesto gdje različiti modeli mogu koegzistirati, Apple se kladi da će fleksibilnost biti vrjednija od ekskluzivnosti.

*uz korištenje AI-ja