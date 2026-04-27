Tim Cook napušta čelo Applea nakon 15 godina: Što je izgradio i što čeka njegovog nasljednika?

Nakon petnaest godina na poziciji izvršnog direktora Applea, Tim Cook u rujnu se povlači s te uloge. Njega će naslijediti John Ternus, dosadašnji viši potpredsjednik za hardverski inženjering, dok će Cook preuzeti ulogu izvršnog predsjednika upravnog odbora. Ova tranzicija označava kraj jedne ere u kojoj je Apple pod Cookovim vodstvom doživio nevjerojatan rast i transformaciju, a ujedno otvara i ključna pitanja o budućnosti tvrtke i izazovima koji čekaju dolazećeg direktora.

Nasljeđe operativnog genija

Iako se Cooka često uspoređivalo s vizionarom Jobsom, mnogi analitičari ističu kako je njegov najveći doprinos bila transformacija Appleovih operacija, što je samo po sebi postalo proizvod. Dok su neki nostalgično priželjkivali povratak "čovjeka za proizvode" u Jobsovom stilu, ne smije se zaboraviti da je Cookov genij za operativnu strategiju bio jednako važan proizvod kao i sam iPhone. Pod njegovim vodstvom, tržišna vrijednost tvrtke porasla je s oko 350 milijardi dolara na više od četiri bilijuna dolara.

Njegova strategija upravljanja lancem opskrbe postala je model koji je promijenio cijele ekonomije. Cook je optimizirao globalnu mrežu dobavljača, omogućivši efikasnu proizvodnju stotina milijuna uređaja godišnje uz visoke profitne marže. Uveo je i iznimno uspješne nove kategorije proizvoda kao što su Apple Watch, koji je postao najprodavaniji sat na svijetu, i AirPods slušalice. Jedan od njegovih najvećih uspjeha je transformacija Applea u giganta u području usluga, koje sada generiraju više od 100 milijardi dolara godišnjeg prihoda.

Odlaskom takvog stratega i operativca postavlja se pitanje tko će popuniti tu prazninu. Iako je stvaranje sjajnih proizvoda ključno za Apple, jednako je važna i operativna strategija koja ih podržava, pogotovo u svijetu koji se neprestano mijenja i donosi nove geopolitičke i ekonomske izazove.

Izazovi za novog direktora Johna Ternusa

Cook ostavlja Ternusu tvrtku u iznimno snažnoj poziciji, što mu daje svojevrsni "leteći start". Appleove brojke neprestano rastu, a ogroman prihod, pogotovo od uslužnog sektora koji je Cook izgradio, osigurava stabilnost.

Ipak, Cookovo nasljeđe uključuje i vješto upravljanje osjetljivim političkim odnosima, posebno s Trumpovom administracijom, što je, kako mnogi tvrde, ponekad bilo i na štetu Appleovih vrijednosti. Cookov ostanak u ulozi izvršnog predsjednika mogao bi poslužiti kao štit i podrška Ternusu u snalaženju u složenom političkom okruženju.

Ključno pitanje za budućnost jest kako će se novi direktor nositi s potencijalnom nestabilnošću globalne ekonomije i usponom umjetne inteligencije koja iz temelja mijenja način poslovanja. Uspjeh će ovisiti o tome hoće li se Ternus moći lako nositi s tim izazovima i koga će postaviti uz sebe kako bi osigurao da tvrtka ostane na vrhu.

Može li Apple nastaviti živjeti na staroj slavi?

Jedan od ključnih izazova bit će pitanje inovacija. Appleov posao trenutačno izgleda vrlo izdržljivo, kako na hardverskoj tako i na uslužnoj strani, no postavlja se pitanje može li nastaviti rasti samo "svirajući stare hitove". Mnogi se pitaju u kojem trenutku će tvrtka morati stvoriti potpuno novu kategoriju proizvoda. Stvaranje iPhonea i kategorije pametnih telefona bio je događaj koji se događa jednom u generaciji, i nerealno je očekivati da se takav proboj ponavlja svakih deset godina.

Umjetna inteligencija (AI) područje je u kojem Apple, prema mišljenju mnogih, zaostaje za konkurencijom poput Googlea i Microsofta. Dok je Cook bio poznat po opreznom pristupu, tržište sada zahtijeva brže inovacije u AI sferi. Moguće je da će se Appleova strategija oslanjati na integraciju AI rješenja kroz softver na iPhoneu ili MacBooku, sklapajući partnerstva umjesto da sve pokušava izgraditi samostalno.

S druge strane, Apple ima goleme financijske rezerve, više od 45 milijardi dolara, što mu omogućuje velike oklade i akvizicije. Ostaje za vidjeti hoće li se Ternus odvažiti na hrabrije poteze, za razliku od projekta Appleovog automobila, na koji su potrošene milijarde, a na kraju je ugašen. U međuvremenu, App Store nastavlja rasti, s povećanim brojem instalacija i novih izdanja, dokazujući snagu Appleovog ekosustava unatoč novim trendovima u razvoju softvera.

*uz korištenje AI-ja