IPHONE ĆE MOĆI ČUDA SA SLIKAMA!

Apple u iOS 27 donosi tri nova AI alata za uređivanje slika

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Apple konačno uvodi pametniju Siri i moćne AI alate za fotografije! Hoće li nadmašiti konkurenciju? Novi iOS 27 donosi uzbudljive promjene, ali i izazove.

Apple se priprema predstaviti iOS 27 osmog lipnja tijekom svoje godišnje Svjetske konferencije za programere (WWDC), a očekuje se da će ova verzija operativnog sustava konačno donijeti dugo odgađanu pametniju verziju Siri, pokretanu Googleovim Gemini modelima. No, to neće biti jedino poboljšanje temeljeno na umjetnoj inteligenciji.

Prema novom izvješću, aplikacija Fotografije dobit će značajnu nadogradnju. Unutar sučelja za uređivanje pojavit će se novi odjeljak pod nazivom "Apple Intelligence Tools" koji će sadržavati tri nove i jednu postojeću značajku.

Što donose novi AI alati

Prvi novi alat naziva se Extend, a korisnicima će omogućiti generiranje dodatnog slikovnog sadržaja izvan originalnog okvira fotografije. Širenjem rubova slike prstima moći će se kontrolirati koliko se sadržaja dodaje i gdje, čime se efektivno proširuje scena.

Druga značajka je Enhance, koja će koristiti umjetnu inteligenciju za automatsko poboljšanje boja, osvjetljenja i ukupne kvalitete slike.

Reframe je treći alat, dizajniran specifično za prostorne fotografije (spatial photos), 3D format namijenjen Vision Pro headsetu. Ova će funkcija omogućiti korisnicima promjenu perspektive nakon što je fotografija već snimljena.

Ovim alatima pridružit će se i postojeći Clean Up, koji je trenutno jedini AI alat za uređivanje u aplikaciji Fotografije. On služi za uklanjanje neželjenih objekata sa slika i vjerojatno će nastaviti obavljati istu funkciju i u iOS-u 27.

Apple hvata korak s konkurencijom

Ipak, kako prenosi GSM Arena, izvori tvrde da razvoj novih AI značajki nije tekao glatko. Alati Extend i Reframe navodno nisu radili pouzdano tijekom internog testiranja. Zbog toga postoji mogućnost da će Apple odgoditi njihovo uvođenje ili smanjiti njihov opseg. Već postoje brojne pritužbe i na postojeći alat Clean Up, koji ponekad može ostaviti artefakte, izobličiti slike ili ispuniti uklonjena područja netočnim detaljima.

Uvođenjem ovih alata Apple hvata korak s konkurencijom poput Samsunga i Googlea, koji već nude slične napredne AI mogućnosti za uređivanje fotografija. Neke od ovih funkcija, poput proširivanja slika, dostupne su u softveru kao što je Photoshop već gotovo tri godine. Appleov pristup, međutim, naglašava obradu na samom uređaju, što je u skladu s njihovom politikom zaštite privatnosti korisnika. Očekuje se da će neke naprednije AI značajke biti ograničene na novije modele, poput iPhonea 15 Pro i novijih.

*uz korištenje AI-ja

