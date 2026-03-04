Apple je zaokružio iPhone 17 seriju: Ovo je sve što trebate znati o novim modelima

Apple je predstavio jednu od najznačajnijih generacija svojih pametnih telefona do sada, seriju iPhone 17. Nakon što su u rujnu 2025. godine svjetlo dana ugledali osnovni iPhone 17, moćni Pro modeli i potpuno novi, elegantni iPhone Air, tvrtka je početkom ožujka 2026. zaokružila ponudu s najpovoljnijim članom obitelji, modelom iPhone 17e. Nova serija donosi ključne promjene u dizajnu, performansama i strategiji, brišući granice između osnovnih i premium uređaja kao nikada prije.

Osnovni model napokon je postao "Pro"

Najveće iznenađenje ove generacije svakako je standardni iPhone 17, koji je naslijedio značajke dosad rezervirane isključivo za skuplje Pro modele. Početna cijena od 799 dolara ostala je ista kao i za prethodnika, no nadogradnje su ogromne. Uređaj sada dolazi s većim, 6,3-inčnim Super Retina XDR zaslonom koji po prvi put u osnovnom modelu donosi ProMotion tehnologiju s prilagodljivom stopom osvježavanja do 120 Hz i Always-On funkciju. Svjetlina zaslona na otvorenom sada doseže impresivnih 3000 nita, a zaštićen je novim Ceramic Shield 2 staklom koje nudi do tri puta bolju otpornost na ogrebotine.

U srcu uređaja kuca novi A19 čip, izrađen na 3-nanometarskoj tehnologiji, koji s osam gigabajta radne memorije nudi performanse koje bez problema nadmašuju većinu konkurencije. Apple je napokon udvostručio i osnovni prostor za pohranu, pa iPhone 17 sada kreće s 256 GB. Sustav kamera također je doživio revoluciju. Dvostruka stražnja kamera sada se sastoji od dva senzora od 48 megapiksela: glavnog "Fusion" i ultraširokokutnog. To omogućuje snimanje fotografija s dvostrukim zumom optičke kvalitete i značajno bolje performanse u uvjetima slabog osvjetljenja.

Pro modeli: Snaga bez kompromisa i povratak aluminija

Za najzahtjevnije korisnike tu su iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, koji donose vrhunac Appleove tehnologije. Pokreće ih još snažniji A19 Pro čip s dodatnom grafičkom jezgrom i 12 GB radne memorije. Jedna od ključnih inovacija je novi sustav hlađenja s parnom komorom (vapor chamber), dizajniran kako bi se riješili problemi s pregrijavanjem zabilježeni kod prethodnih generacija. Zbog bolje disipacije topline, Apple se kod Pro modela vratio aluminijskom okviru, napuštajući titanij, a predstavljene su i nove boje poput atraktivne "Cosmic Orange".

Zasloni su također impresivni, s dijagonalama od 6,3 inča za Pro i čak 6,9 inča za Pro Max model. Sustav kamera na Pro modelima sastoji se od tri leće od 48 megapiksela, a Pro Max se ističe novim periskopskim teleobjektivom koji omogućuje zum optičke kvalitete do čak osam puta. Svi modeli u seriji opremljeni su i novom prednjom Center Stage kamerom od 18 megapiksela, koja zahvaljujući jedinstvenom četvrtastom senzoru omogućuje snimanje portretnih i pejzažnih selfija bez rotiranja telefona. Podrška za Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 osigurana je kroz novi Appleov N1 mrežni čip.

iPhone Air i 17e zaokružuju ponudu

Ove godine model "Plus" zamijenjen je potpuno novim iPhoneom Air, čiji je glavni adut iznimno tanak dizajn. S debljinom od samo 5,5 milimetara, ovaj uređaj predstavlja pravo inženjersko postignuće. Kako bi se postigao tako tanak profil, Apple je ugradio samo jednu stražnju kameru od 48 megapiksela, no zadržao je vrhunski 6,5-inčni ProMotion zaslon i moćni A19 Pro čip.

Priču o devetnaestoj generaciji iPhonea zaključuje najnoviji član, iPhone 17e. Predstavljen na posebnim "Apple Experience" događajima umjesto klasičnog video streama, ovaj model cilja na korisnike koji traže najbolji omjer cijene i kvalitete. S početnom cijenom od 599 dolara, nudi 6,1-inčni zaslon, snažan A19 čip i glavnu kameru od 48 megapiksela, identičnu onoj u standardnom modelu iPhone 17. Najveći iskorak je udvostručena početna pohrana od 256 GB, što ga čini izuzetno konkurentnim u svom cjenovnom rangu.