Glasine i detalji o novom iPhoneu 13 stizali su praktično sve do samog predstavljanja nove generacije Appleovih telefona i mnogo toga večeras je dobilo i službenu potvrdu.

Osim četiri nova modela telefona, Apple je večeras predstavio i novi 'jeftiniji' iPad, novu verziju iPada Mini, ali i novu generaciju pametnog sata - Watch 7 s većim ekranom.

Kao što se očekivalo, i dalje su tu četiri iPhonea - standardni, Mini, Pro i Pro Max s ekranima od 5,4 do 6,7 inča. Dizajnerski zahvati su minimalni, kao što je to bilo uvijek s S modelima, a najznačajniji su manji zub na prednjoj strani te drugačiji raspored kamera na stražnjoj strani i nove boje (roza i plava). Nov je i procesor, a sad smo već došli do generacije A15 za koju se Apple hvali da je najbrži čip u telefonima.

Cijene su kao i lani - 699, 799, 999 i 1099 dolara (s 30 dolara popusta kod operatera), a prodaja kreće 24. rujna. Službeno je, osnovni memorijski kapacitet svih iPhonea je 128 GB, a Pro i Max se nude i sa 1 TB memorije. Još su dostupni sa 256 i 512 GB.

iPhone 13 i 13 Mini i dalje imaju ekrane od 60 Hz i dijagonale od 5,4 i 6,1 inča. Baterija je izdržljivija i na Miniju traje sat i pol dulje, a na iPhoneu 13 2,5 sata više. Najveća promjena kod kamera je što su tehnologije s lanjskog Pro Max modela preselili na iPhone 13, pa tako ima 47 posto veći senzor. Tu su dvije kamere (standardna i širokokutna) od 12 megapiksela, ali i Appleova tehnologija za stabilizaciju slike 'SensorShift'. Cinematic način rada za video omogućava inteligentnu promjenu fokusa kod snimanja videa. Uz to, iPhone 13 bi trebao dobiti i bolju 5G podršku.

Pro i Pro Max telefoni dobili su kvalitetnije OLED ekrane s osvježenjem od 120 Hz, što mnogi već imaju i u nižem segmentu, a podržavat će promjenjivo osvježenje. Imaju iste dijagonale od 6,1 i 6,7 inča i malo manji 'zub'. Potpuno je novi sustav s tri kamere, koje bi trebale snimati bolje pri slabom svjetlu, a optički zum je 3x. Sve kamere imaju i noćni mod, a tu je i makro snimanje objekata na 2 cm udaljenosti. I na njemu su poboljšali baterije te bi trebale trajati sat i pol i 2 i pol sata dulje.

Pametni sat serije 7 imat će veći zaslon i moći će se brže puniti. Početna cijena će biti 399 dolara te će biti dostupan kasnije ovu jesen.

Tvrtka je također ažurirala svoj iPad Mini s 5G povezivanjem i izmijenila dizajn te uređaj sada izgleda poput skupljih iPada i Pro modela. Apple je također ažurirao svoj osnovni model iPada s novom kamerom za rad i učenje od kuće. Početna cijena osnovnog modela iPada počinje od 329 dolara, a Minija od 499 dolara. Oboje će biti dostupni sljedeći tjedan.

Dionice Applea pale su za 0.5 posto, u skladu s općim padom cijena na tržištima.

"Čini se da nije najavljeno ništa revolucionarno, no naravno, kao i obično, najavili su dovoljno poboljšanja kako bi potaknuli barem neko oduševljenje među kupcima", rekao je Rick Meckler iz investicijskog ureda Cherry Lane Investments.

Apple je prošle godine predstavio svoj iPhone 12, s novim izgledom i spojivošću na 5G. Ove godine, analitičari očekuju skromnu nadogradnju hardvera i veći fokus na 5G.

Apple Watch postao je ključni proizvod u industriji tehnoloških dodataka koji zajedno vrijede 30.6 milijardi dolara, i čija je vrijednost u Appleu narasla za 25 posto u posljednjoj fiskalnoj godini, iako je dobit od iPhonea malo u padu. Analitičari vjeruju da Apple korisnici koji kupuju više od jednog proizvoda - poput Apple sata i iPhonea - vjerojatnije će se držati brenda i trošiti novac na Appleovim aplikacijama i servisima.

Apple se fokusirao na fitnes dodatke poput unaprjeđenja toga kako sat bilježi vježbe bicikliranja i zaštitu od prašine tijekom trčanja. Tvrtka je dodala praćenje vježbi pilatesa i skijanja i grupne vježbe koje su osmišljenje da korisnici zajedno vježbaju.