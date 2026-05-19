Appleov novi Siri stavlja vašu privatnost u prvi plan: Od sad se razgovori automatski brišu

Privatnost će biti glavna tema kada Apple u lipnju na svojoj Svjetskoj konferenciji za programere (WWDC) predstavi novu verziju digitalnog asistenta Siri. Očekuje se da će redizajn Siri, koji uključuje i prvu samostalnu aplikaciju, predstavljati ključan trenutak za tvrtku u ponovnom uspostavljanju relevantnosti na tržištu umjetne inteligencije, a sve uz snažan naglasak na zaštitu korisničkih podataka.

Privatnost kao glavna prodajna točka

Prema najavama, Apple će se od konkurencije nastojati razlikovati pristupom koji je znatno više usmjeren na privatnost. Jedna od ključnih novosti koju donosi redizajnirana Siri bit će mogućnost automatskog brisanja povijesti razgovora, što je opcija slična onoj koja već postoji u aplikaciji iMessage. Korisnici će moći odabrati da se njihovi razgovori s asistentom automatski izbrišu nakon 30 dana ili jedne godine, ali i da ih zadrže neograničeno. Ovaj potez pozicionira privatnost kao temeljnu vrijednost nove ere za Siri, odgovarajući na rastuću zabrinutost potrošača o sigurnosti njihovih podataka prilikom interakcije s umjetnom inteligencijom. Appleova strategija ugrađivanja zaštite privatnosti kao zadane postavke u suprotnosti je s praksom mnogih konkurentskih chatbotova koji nude samo privremene ili "inkognito" načine rada.

Naglašavanje privatnosti nije novost za Apple, koji je zaštitu korisničkih podataka povijesno postavio kao jednu od ključnih prednosti svojih proizvoda. Tvrtka ne koristi podatke prikupljene putem Siri za izradu marketinških profila niti ih prodaje trećim stranama. Obrada što je moguće više podataka izravno na uređaju, bez slanja na vanjske poslužitelje, temelj je njihove strategije.

Suradnja s Googleom i tehnička pozadina

Iako će se nova Siri navodno oslanjati na Googleov AI model Gemini kako bi poboljšala svoje mogućnosti, Apple ističe da će se svi zahtjevi obrađivati na njihovim vlastitim poslužiteljima za privatno računalstvo u oblaku. Time se osigurava da Google neće imati pristup korisničkim podacima niti će ih moći koristiti za treniranje svojih modela, što je ključno za očuvanje povjerenja korisnika. Ipak, neki analitičari sugeriraju da bi naglašavanje privatnosti moglo biti i strateški potez kojim Apple želi prikriti potencijalne nedostatke koje Siri i dalje ima u usporedbi s naprednijim konkurentskim sustavima. Korištenje Googleove tehnologije također postavlja određena pitanja o sigurnosti, unatoč Appleovim uvjeravanjima da će podaci ostati zaštićeni.

Nova aplikacija i moguća beta verzija

S dolaskom iOS-a 27, Siri će po prvi put postati dostupna kao samostalna aplikacija. Funkcionirat će slično kao i drugi popularni chatbotovi poput ChatGPT-ja, nudeći korisnicima mogućnost pregledavanja povijesti razgovora, započinjanja novih dijaloga i prijenosa datoteka. Međutim, postoje izvješća da bi redizajnirana Siri mogla biti objavljena s oznakom "beta", što sugerira da bi se neke od njezinih naprednih značajki mogle još uvijek razvijati čak i nakon službenog predstavljanja javnosti.

Širi trendovi u industriji umjetne inteligencije

Appleov potez dolazi u trenutku kada se cjelokupna AI industrija suočava s pojačanim pritiskom javnosti i regulatora po pitanju privatnosti. Rastuća svijest korisnika o tome kako se njihovi podaci prikupljaju i koriste potiče tvrtke na usvajanje transparentnijih praksi. Potražnja za AI alatima koji su usmjereni na privatnost raste, a na tržištu se pojavljuju rješenja koja nude enkripciju i obradu podataka isključivo na uređaju. Regulatorna tijela diljem svijeta također donose nove zakone kako bi zaštitila potrošače, što ukazuje na to da će privatnost i sigurnost podataka ostati ključne teme u daljnjem razvoju i primjeni AI tehnologija.

*uz korištenje AI-ja