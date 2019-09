Appleovu izmišljotinu 'slofie' prozvali najgorom riječi godine

Selfie je već morao pretrpjeti svašta, pa je tako postao i sebić na hrvatskome, a ako ste misili da je sve stalo na belfiju, Apple je sinoć odlučio dati svoj doprinos. I tako je stigao slofie.

Ako mu treba hrvatska varijanta, neka bude 'sporić'.

Termin slofie skovali su od slow-motion selfija, odnosno nove mogućnosti usporenog snimanja videa s prednjom kamerom na iPhoneu 11. I tako je u promo videu kao moguća primjena toga nastao slofie - odnosno usporeni selfie.

Naravno, internetska zajednica bila je brza u reakcijama i čini se da nisu naišli na plodno tlo. Mnogi su tako u šali komentirali kako slofie treba zaustaviti i prije nego krenu.

Traveling to tourist destinations is about to get more insufferable #slofies — camparez_doglady (@camparez1) September 10, 2019

Logično je za zaključiti i da će putovanja na brojne turističke destinacije postati još bizarnija s ljudima koji će se kreveljiti za usporeni snimak.

A nekima je ovo i najjači kandidat za najgoru riječ godine.

I’m already calling “slofie” the worst word of 2019 #AppleEvent — Federico Viticci (@viticci) September 10, 2019