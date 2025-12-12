Assassin’s Creed za siću pred blagdane: Unity, Origins i Odyssey jeftiniji i za 90 posto

Ubisoft i Sony pokrenuli su blagdanske akcije u kojima je praktički cijeli Assassin’s Creed paket drastično snižen, od novog Assassin’s Creed Shadowsa do klasika poput Origins i Odyssey. Na PlayStation Storeu je posebno zanimljiv deal za Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition, koji je do 23. prosinca snižen za 50 posto - sa 89,99 na 44,99 dolara, uz uključene DLC pakete i dodatne mastery bodove.

Na PC-u, Ubisoft Store Winter Sale drži vrlo sličan ton: prema službenoj objavi, Assassin’s Creed Origins trenutačno ide do 85 posto popusta, Odyssey do 80 posto, a Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition do 75 posto niže od pune cijene. To znači da se cijele, masivne open world avanture mogu uzeti za doslovno djelić originalne cijene - idealno ako ste preskočili koju od novijih igara i sad želite nadoknaditi rupe u kolekciji.

Zgodan detalj je i to da je Shadows na PlayStationu sada čak jeftiniji nego za Black Friday. Tada je Ubisoft u svojoj velikoj akciji na vlastitom storeu spuštao Shadows “samo” do 40 posto popusta, dok je prosinačka ponuda na PS Storeu otišla korak dalje i prepolovila cijenu Digital Deluxe izdanja.

Ukratko, ako ste nedavno gledali AC popuste i mislili “ma pričekat ću još malo”, taj trenutak je stigao. Blagdanske akcije donijele su Shadows upola cijene, a starije naslove i do -80 i -85 posto, pa se cijeli Assassin’s Creed maraton sada može složiti za puno manje novca nego što je to bio slučaj na samom Black Fridayu.