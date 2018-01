Astronaut narastao u svemiru, bojao se da neće moći doma...

Japanski astronaut Norishige Kanai (41), koji je u misiji na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ispričao se u srijedu zbog toga što je rekao da je narastao devet centimetara u svemiru i izrazio zabrinutost hoće li stati u letjelicu za povratak na Zemlju.

Većina astronauta "naraste" tijekom duljih boravaka u svemiru zbog toga što se njihova kralježnica rastegne zbog pomanjkanja gravitacijskih sila, no radi se o najviše nekoliko centimetara i po povratku na Zemlju stvari se ubrzo vrate u normalu.

Foto: POOL New/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kanai je u prosincu stigao u šestomjesečni boravak na ISS-u, a u ponedjeljak je na Twitteru rekao kako ima "veliku objavu".

- Izmjerena mi je visina u svemiru i nekako sam narastao devet centimetara! U samo tri tjedna doista sam se istegnuo. To je nešto što nisam vidio od srednje škole - napisao je i dodao da je zbog toga pomalo zabrinut hoće li se moći smjestiti u sjedalo na Sojuzu pri povratku.

Dan kasnije priznao je da se sam mjerio i ispričao se nakon što je njegov zapovjednik na ISS-u doveo u pitanje to mjerenje. Objavio je da je samo dva centimetra viši u odnosu na mjerenja na Zemlji.

- Čini se da je to pogrešno mjerenje postalo velika stvar pa se moram ispričati za tu groznu lažnu vijest - napisao je. "Čini se da ću stati u Sojuz, pa mi je laknulo".

Istraživali blizance

Prošle godine započelo je detaljno istraživanje o promjeni ljudskog tijela u svemiru. Za studiju su odabrali identične blizance, astronauta Marka i Scotta Kellyja. Scott je otišao na Međunarodnu svemirsku postaju na godinu dana, a Mark je ostao na Zemlji. Nakon povratka iz svemira, znanstvenici su ih usporedili i primijetili brojne promjene. Uzorke su prikupljali prije Scottova polaska, tijekom njegovog boravka na postaji te nakon povratka.

Foto: Reuters/Pxl Uzorci koje su znanstvenici uzimali su pokazali kako su se s vremenom njihova tijela počela razlikovati, čak i u genetskom smislu. Telomeri, zaštitne strukture na krajevima kromosoma, bile su puno duže kod Scotta. U međuvremenu su se vratili na uobičajenu duljinu. DNK molekula kod Scotta se i modificirala tijekom boravka u svemiru, no znanstvenici još ne mogu ustvrditi zašto.

Foto: Robert Markowitz - NASA - Johnson Space Center

Što se sve mijenja?

Kralježnica se produlji

Tijekom boravka u svemiru tijelo može doživjeti neke bizarne promjene. Jedna od njih, produljivanje kralježnice, već je spomenuta i zbog toga astronauti često znaju narasti između 2 i 5 centimetara.

- Zbog toga što nema gravitacije, diskalno tkivo, koje je kod nas podvrgnuto pritisku, nabubri što se na Zemlji zbog težine ne događa. Voda koju mi periodički istiskujemo i, u ležanju ponovno skupljamo je u svemiru cijelo vrijeme u disku. Druga stvar koja utječe je to što je cijeli kralježak hidraulički sistem koji se sastoji od kosti koja je ispunjena krvlju. U svemiru također nema opterečenja i pritisaka na krv - objasnio nam je prim. dr. Zvonko Kejla iz zagrebačke Klinike za traumatologiju.

Foto: Dreamstime Dodao je i kako se kralježnica uvijek, nakon određenog vremena provedenog na Zemlji, vrati natrag u početno stanje, te da zasad nisu poznate neke drugoročne posljedice.

- Zbog dugoročnih boravaka u orbiti je došlo od privremenih promjena na skeletu, no to se sve vrati natrag. Treba imati u vidu da u svemir ne ide baš bilo tko. To su sve vrlo mladi i vrlo zdravi ljudi - pojasnio je Kejla.

Foto: J. Galoić

Mišići postaju "žele"

Mišići nisu potrebni za potporu u bestežinskom stanju pa astronauti odmah počnu gubiti mišićnu masu. Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji zato imaju svoju teretanu. Ukoliko ne vježbaju, mogli bi imati problema s hodanjem kada se vrate na Zemlju.

Lice se proširi

Obzirom da ljudsko tijelo sadržava vodu, a gravitacija ju na Zemlji vuče prema donjim ekstremitetima, u uvjetima bez gravitacije se tekućina jednoliko rasprostranjuje po tijelu. To utječe na izgled lica koje se zaobli i zadeblja, dok noge postaju mršavije.

Tanje kosti

Astronauti mogu izgubiti 1% gustoće kostiju svaki mjesec. Pravilna ishrana i vježba ključni su za smanjenje tog efekta. U suprotnom, bit će puno podložniji lomovima pri povratku na Zemlju.

Problemi s vidom

Nekim astronautima se očne jabučice izravnaju na stražnjoj strani, a neki imaju problema s optičkim živcima. Boravak u svemiru bi mogao nanijeti trajne promjene na oku.

Foto: NASA

Slabiji imunitet

- Stvari poput zračenja, mikroba, stresa, mikrogravitacije, promijenjeni ciklus spavanja, te izolacija imaju jak utjecaj na imunitet posade u svemiru. Ako bi se takvo okruženje za njih nastavilo, to bi povećalo opasnost od infekcije, hiperosjetljivosti ili razvoja autoimunih bolesti - izvijestio je Brian Crucian, NASA-in stručnjak za imunitet i biološka istraživanja.

Foto: NASA

Remeti se ciklus spavanja

Astronauti rijetko spavaju dulje od 6 sati, a prije spavanja se moraju vezati u vreće za spavanje. To rade jer bi im se u protivnom vrtjela glava, a ruke lebdjele kad zaspu. Česti su i bljeskovi svjetla koji ometaju spavanje.

Gubi se koordinacija

Astronauti se, pri povratku na Zemlju, često osjećaju nesigurni na svojim nogama. I za to je zaslužna gravitacija, odnosno njezina odsutnost.

Hrana nema okusa

- To vam je kao da ste prehlađeni ili imate alergije. Kad vam je nos pun imate smanjeni osjet mirisa i okusa - opisuje ovaj problem Scott Parazynski. Zbog toga astronauti jače začine hranu jer je inače bezokusna. Hrana i piće koje ovise o svom mirisu (poput kave), pravo su razočaranje kad ste u svemiru. Zbog popularnog jutarnjeg napitka na postaji postoji i aparat za kavu, ISSpresso, koji funkcionira isto kao ostali aparati za kavu. Jedino što, umjesto šalice, astronauti kavu piju iz plastičnih vrećica sa slamkom.

Foto: screenshot/NASA Posebna prehrana

Ako ste mislili da je pravilna prehrana važna na Zemlji, u svemiru je ona još rigoroznija. Zbog nedostatka vitamina D (kojeg inače dobivamo od sunčeve svjetlosti), astronautima treba puno antioksidansa. Također, povisuje im se razina željeza zbog smanjenja količine crvenih krvnih stanica.

Foto: Ingo Wagner/DPA/PIXSELL

Međutim, astronauti imaju priliku na postaji zasaditi svoj "vrt". Dosad su salata i cvijeće cinija uspješno rasli pomoću LED žarulja, te bez brige oko kukaca i nametninka.

Foto: screenshot/NASA

Opasna zračenja

Radijacija može izazvati rak i druge bolesti. Dok Zemljina atmosfera štiti od takvih zračenja, astronauti nemaju takvu zaštitu pa se rizik od radijacije povećava 30 puta. Astronauti imaju zato posebna odijela koja štite ograne posebno osjetljive na zračenja.

Foto: screenshot/NASA

Utječe na psihu

Uz sve potencijalne zdravstvene probleme i fizičke promjene, astronauti često imaju psihološki pritisak zbog udaljenosti od prijatelja i obitelji. Zbog toga prije polaska u svemir moraju proći rigorozne psihološke testove. Osjećaj izolacije i zatočenosti također su problemi, a ako se uz sve doda i manjak sna - astronautima doista nije lako. Mnogi od njih su iskustvo leta u svemir opisali kao nešto najteže što su ikada prošli u životu.