Astronaut otkriva zašto nakon Mjeseca nismo išli i do Marsa

Mars je u istraživanjima svemira za mnoge sljedeća velika granica na koju bi morala zakoračiti ljudska noga. Elon Musk i njegov SpaceX gledaju još i dalje te sanjaju i osnivanje ljudske kolonije na Crvenom planetu, no nakon Genea Cernana 1972. niti jedan čovjek nije zakoračio na drugo svemirsko tijelo. Slavni astronaut Chris Hadfield za Business Insider je ispričao kako smo ljude na Mars mogli poslati prije nekoliko desetljeća.

- Tehnologija koja nas je dovela na Mjesec, mogla nas je dovesti i na Mars - rekao je astronaut koji je u svemiru proveo 166 dana. Naime, Wernher von Braun, koji je razvio raketu Saturn V radio je i na planovima za ljudsku misiju prema Marsu još 1952. godine.

Foto: NASA

No jedna je stvar imati raketu koja bi to mogla, a sasvim je drugo pitanje koliko je to lako za izvesti, sigurno i vrijedi li riskirati ljudski život, a ta sva pitanja vrijede i za nove letjelice. Hadfield je tako napomenuo da bi većina astronauta na tim starim letjelicama umrla tijekom putovanja.

Rizici koji su vrijedili tada vrijede i danas, oprezan je Hadfield, no kroz desetljeća su znanstvenici shvatili da postoje i dugoročne opasnosti putovanja u svemir, poput dugotrajnog izlaganja kozmičkom zračenju. I dok nam je Mjesec udaljen nekoliko dana leta, Misija na Mars s povratkom na Zemlju mogla bi trajati 500 dana, pa sve do tri godine.

To je ogromno vrijeme u kojem su astronauti izloženi zračenju, mogućim eksplozijama, gladi i drugim problemima, a tehnologije koje bi umanjile ili uklonile te probleme još nisu tu ili na zadovoljavajućoj razini. Pritom je mislio na lagane i učinkovite zaštite od zračenja, kapsule za hibernaciju ili biološke sustave za održavanje života.

Prva putovanja na Mars usporedio je s prvim morskim putovanjima oko svijeta, pa je tako spomenuo Magellanovu ekspediciju u kojoj se od pet brodova vratio samo jedan s nekolicinom preživjelih članova posade. Istaknuo je i kako sadašnje rakete jednostavno nisu dovoljno učinkovite i praktične za slanje ljudi na Mars.

Foto: REUTERS/PIXSELL Hadfield je postao poznat i po obradi pjesme Space Oddity u svemiru

Usprkos opasnostima on želi da ljudi pokušaju sletjeti ili čak i kolonizirati Mars, ali da moramo biti svjesni ogromnih rizika tog pothvata. Ne zna koje tehnologije će nam donijeti budućnost, ali ogroman napredak proteklih desetljeća ulijeva mu optimizam u to da će netko izumiti nešto čega se još nismo ni sjetili.