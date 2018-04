Svemirska utrka: Na Mars žele prije Muska i ulovit će mu auto

Elon Musk bi se ipak mogao opet ujediniti sa Teslinim Roadsterom kojeg je lansirao na Falcon Heavy raketi prema dubokom svemiru. To je kao mogućnost najavio Dennis Muilenburg, šef Boeinga koji također sudjeluje u svemirskoj utrci prema Marsu.

A on misli da bi do Crvenog planeta mogli stići kroz desetak godina. Isti takav vremenski okvir imaju i u SpaceX-u, a upravo je njihova direktorica Gwynne Shotwell rekla na konferenciji u Vancouveru da je njihov cilj dovesti čovjeka na Mars raketom SpaceX-a.

I dok SpaceX razvija svoje rakete, Boeing i NASA rade na SLS-u (Space Launch System), sustavu koji će nositi astronaute u misijama budućnosti. On bi trebao biti spreman sljedeće godine za prvi let bez posade, a nova kapsula Orion astronaute bi trebala voziti kroz pet godina. NASA se nada da će SLS koristiti za misije do Marsa, ali i drugih planeta u Sunčevu sustavu.

- Uvjeren sam da će prvi ljudi na Mars stići uz pomoć Boeingove rakete - rekao je Muilenburg, prenosi Daily Mail. Na pitanje o tome hoće li oni slati auto, rekao je u šali da bi mogli vratiti onaj koji je već gore.