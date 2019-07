Audi je obnovio A4, ali pravi san je dizelski S4 s 347 'konja'

Redizajn Audija A4 donosi mnogo više nego je to uobičajeno kada se obnavljaju modeli nakon nekoliko godina na tržištu. Izgled je temeljito izmijenjen, prednji dio je potpuno nov, a promijenjeno je mnogo detalja i dijelova straga tako da on sada nalikuje na one na aktualnom A6 i A8. Novosti su primjetne i na boku. A4 se jako izmijenio, kao da je riječ o potpuno novom modelu, a ne redizajnu, no i dalje djeluje prepoznatljivo.

Foto: Audi

U unutrašnjosti se na prvi pogled nije promijenilo mnogo, izgled je gotovo isti, no pažljivijem promatranjem uočava se da više nema okruglog MMI kontrolera za upravljanjem infotainment sustavom. Audi A4 je dobio novi MMI touch infotainment sustav koji je osjetno bolji, jednostavniji za korištenje (sličan naprednom pametnom telefonu), napredniji i bogatiji funkcijama. Zaslon infotainmenta u top izvedbi ima promjer 10,2 inča i dominira u unutrašnjosti. Automobil je čitavo vrijeme povezan na internet što mu omogućava dodatne funkcije. Instrumenti su u osnovnoj verziji analogni, no uz nadoplatu moguće je dobiti atraktivne i funkcionalne digitalne instrumente s HD zaslonom promjera 12,3 inča.

Foto: Audi

Bogatija je i oprema. Primjerice, halogenih svjetala više nema, LED prednja svjetla su serijska kod svih razina opreme, a uz nadoplatu mogu se dobiti i vrhunska Matrix LED svjetla koja se automatski prilagođuju okolini. Promijenjeni su i paketi opreme, oni se sada zovu Basis, Advanced i S-line.

Foto: Audi

Audi će obnovljeni A4 za sada nuditi u kombinaciji s osam turbomotora, a ponuda će se kasnije i proširiti. Većina motora ima Mild-Hybrid tehnologiju zbog koje auto troši u prosjeku 0,3 litara manje na 100 kilometara. Dizelski motori četverocilindrični motori razvijaju 136, 163 i 190 KS, a V6 agregat 231 KS. Benzinci su svi četverocilindraši i imaju 150, 190 i 245 KS.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebna poslastica je model S4 koji više nije benzinski već je opremljen potpuno novim 3.0 V6 TDI motorom s električnim kompresorom i impresivnih 347 KS. Do 100 km/h S4 ubrza za samo 4,8 sekundi, a u vožnji oduševljava izuzetno brzim odazivom na gas i držanjem ceste bez gotovo ikakvog primjetnog naginjanja karoserije. Osjećaj vožnje zaista je kao u pravom rasnom sportskom automobilu i biti za volanom S4 je pravi užitak.

Foto: Audi

'Obične' varijante Audija A4 mogu biti opremljene serijskim i sportskim ovjesom (23 milimetra nižim) te s dva modela adaptivnog ovjesa. Takvu raznolikost ponude ovjesa teško je naći kod bilo kojeg konkurenta.