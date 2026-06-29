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Automobili su sve veći. Stiže li sada 'porez po centimetru'?

Piše Autostart,
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Automobili su sve veći. Stiže li sada 'porez po centimetru'?
Foto: Screenshot/youTube

Novi automobili u Europi od 2000. godine postaju prosječno 1,2 cm dulji svake godine. Visina im raste oko 0,5 cm godišnje, a ranije analize pokazale su sličan rast širine i visine prednjeg dijela

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Automobili već godinama nezaustavljivo rastu. Kompaktni modeli danas imaju dimenzije nekadašnje srednje klase, još veći SUV-ovi su postali obiteljski standard, a auti su također sve širi, viši i masovniji. Nova analiza organizacija Transport & Environment i Clean Cities taj trend naziva “carspreading”, odnosno širenjem automobila, i upozorava da posljedice nisu samo estetske ili praktične.

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