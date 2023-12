Aygo X Undercover na testu: Najluksuzniji i najskuplji mali auto kojeg smo ikada vozili

U vrijeme kada svi automobili nalikuju jedni drugima "kao jaje jajetu" dobro je vidjeti kada neki proizvođači pokušavaju unijeti malo vedrine u svijet automobila specijalnim izdanjima koja se izdvajaju u masi. Jedan od takvih automobila je ovaj ušminkani mali gradski automobil, Toyota Aygo X koji je kreiran u suradnji s japanskim modnim dizajnerom Junom Takahashijem. Za Europu će biti napravljeno samo 5000 primjeraka, pa tako osim jedinstvenog izgleda ovaj automobil donosi i malo ekskluzivnosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Toyota Aygo Undercover by Jun Takahashi, kako je puni naziv ovog modela, ima ima dvobojnu crno-sivu karoseriju, crvene detalje na odbojnicima i donjim dijelovima vrata i natpise "Chaos" i "Balance" na krovu. Unutrašnjost je još više preuređena, s mnogo crvenih detalja, atraktivnim specijalnim presvlakama sjedala i simpatičnim tepisima s 3D efektom i istim natpisima kao i na krovu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Naravno, tu je i vrlo bogata oprema, gotovo sve što se može ugraditi u Aygo X Toyota je ugradila u ovu izvedbu. Undercover se temelji na opremi X-Clusive i ima zaslon osjetljiv na dodir od devet inča, bežično punjenje pametnog telefona, automatsku klimu, prednje i stražnje parkirne senzore, kameru za vožnju unatrag, grijana sjedala i još mnogo toga što će vašu vožnju i boravak u autu učiniti ugodnijim. Dodatno, tu je i vrhunski JBL audio sustav snage 300 W sa Subwooferom (dodatna oprema) koji unutrašnjost auta pretvara u "diskoteku". Ovo je, bez sumnje, najluksuzniji mali gradski automobil kojeg smo ikada isprobali.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost testiranog Ayga X nije raskošna, no Toyota je iz auta izvukla najviše mogućeg prostora koji je moguće dobiti u ovoj klasi. Straga se dvije osobe visoke do 180 cm stoga uglavnom neće osjećati skučeno (pod uvjetom da oni sprijeda nisu previsoki) , a prtljažnik s 231 litrom kapaciteta također nije "za baciti" u okvirima ove klase.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za pogon je zadužen jedini motor koji se nudi u Aygu X, provjereni 1-litreni atmosferski benzinac koji razvija 72 KS. To u kombinaciji s CVT mjenjačem ne može rezultirati dobrim performansama. Konkretno, do 100 km/h Aygo X ubrza za 14,8 sekundi, a maksimalna brzina je skromnih 151 km/h. Aygo X tako nije idealan za preticanja na otvorenoj cesti i jurnjavu autocestom, no, ruku na srce, od auta ove klase ne očekuju se posebno vrhunske performanse. Motor radi prilično uglađeno, no pri jakim ubrzanjima u kabini je dosta bučno. Dio toga može se pripisati i CVT mjenjaču koji radi solidno uz blažu vožnju, no kada stisnete gas do daske, motor skoči na visoki broj okretaja kojeg CVT mjenjač zadržava za maksimalnu snagu. Rezultat je kontinuirano brujanje kao kod malog skutera, no s odmjerenijom nogom na gasu buka je definitivno manja, a motor se toliko ne vrti i ne "dere". Iako automatik ima svoje velike komforne prednosti, mišljenja smo da ovom autu i motoru ipak bolje pristaje ručni mjenjač, s kojim je i maksimalna brzina nešto bolja, 158 km/h.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče potrošnje, koja je u ovoj klasi mnogo važnija od ubrzanja i brzine, motor i mjenjač i mjenjač vrhunski surađuju. Na testu smo zabilježili prosječnu kombiniranu potrošnju od samo 5,1 l/100 km. U gradu smo trošili 5 do 5,5 l/100 km, na otvorenoj cesti 4 do 5, a na autocesti između 6 i 8 l/100 km, sve naravno ovisno o gužvama i stilu vožnje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče ovjesa i voznih karakteristika, Aygo X nas je oduševio. Ponovo smo se prisjetili koliko zabavna može biti vožnja jednostavnog, malenog i laganog automobila koji s vozačem teži jedva tonu. Automobil ima itekako dobre karakteristike držanja ceste za jedan mali gradski model, a zahvaljujući maloj masi (i dužini), promjene smjera su brze i glatke. Unatoč deficitu konja i ubrzanja, ovaj automobil može itekako zabaviti prilikom žustrije vožnje zavojima, i više od mnogih puno snažnijih modela. Male dimenzije i okretnost dolaze do izražaja i u gradu za koji je ovaj auto "skrojen".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Komfor ovjesa je također iznenađujuće dobar za ovako mali auto s ne previše sofisticiranim ovjesom. Unatoč velikim (za ovu klasu, ogromnim) kotačima od 18", auto je udoban i na lošijim cestama, ne ljulja se previše i ne poskakuje na kraćim neravninama. Čak i prelasci ozbiljnijih "ležećih policajaca" nisu nimalo neugodni, kao recimo u mnogim drugim autima ovih i manjih dimenzija. Vozači Smarta, znat će jako dobro na što ovdje mislimo. Auto je udoban i na autocesti iako pomalo smeta buka motora, vjetra i ceste. Držanje pravca na autocesti je vrlo uvjerljivo, a kočnice na razini zadatka.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Kozmetičke izmjene vezane za Undercover paket, Aygu su dale dosta osobnosti i on se ističe u masi. Zahvaljujući zgodno uređenoj unutrašnjosti i bogatoj opremi u autu se osjećate komfornije, profinjenije i više trendi. Sve ostalo je kao na svakom drugom Aygu, a to znači uglavnom vrlo dobro. Skoro 25.000 eura definitivno nije adut i odvratit će mnoge zainteresirane. Da, ovo je najopremljeniji, najposebniji, i najskuplji Aygo, ali ne zaboravimo da se radi o klasi u kojoj su automobili, ne tako davno, koštali manje od 10.000 eura, uostalom kao i prošla generacija Ayga svojedobno. U obranu Ayga moramo za kraj napomenuti da su svi automobili u međuvremenu jako poskupili i Toyota tu nije iznimka. 10.000 eura je prošlost, danas povoljni auti koštaju manje od 20.000 eura, kao i osnovni Aygo koji vaš može biti za oko 18.000 eura, no nije ni blizu toliko bogat i poseban kao ovaj.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Originalni detalji

Vrlo okretan i praktičan auto

Vrlo niska potrošnja

Minus:

Visoka cijena

Buka u unutrašnjosti

Slabe performanse

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 965 kg

dimenzije: 370 x 174 x 153 cm

obujam motora: 998 ccm

snaga: 53 kW/72 KS

0-100 km/h: 14,8 s

najveća brzina: 151 km/h

potrošnja benzin: 4,9 l/100 km

cijena: 24.925 € (testni model), 18.080 € (osnovni Aygo X)

Važnija oprema Toyota Aygo X Undercover by Jun Takahashi

Aluminijski naplatci 18", automatski klima uređaj, dodirni zaslon 9", grijana sjedala, kamera za vožnju unazad, JBL Premium audio sa subwooferom i 300 W, prednji i stražnji stražnji parkirni senzori, handsfree zaključavanje, LED svjetla, dvobojna karoserija, adaptivni tempomat...