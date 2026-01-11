Baka Olga je gejmerica godine. Pogledajte kako tamani protivnike u Counter-Strikeu

Olga Ivanovna, 77-godišnja ruska streamerica poznata na internetu kao Baka Olga, osvojila je esportsku nagradu NYMN New Year Show (NNYS) za „Najbolji gaming trenutak godine“ u igri Counter-Strike 2. Prema organizatorima, nagrada je dodijeljena za viralni trenutak tijekom streama u kojem je Olga sama pobijedila cijeli protivnički tim u CS2.

Nakon pobjede, streamerica je u šali pripisala svoj uspjeh novom računalnom mišu, navodi ruski informativni portal Izvestija. Baka Olga stekla je veliku popularnost streamajući igre poput Counter-Strikea 2, Minecrafta i Diabla.

Njezin topao, razgovoran stil u kojem često razgovara s gledateljima kao da su joj unuci pomogao joj je privući tisuće pratitelja koji se uključuju u prijenose podjednako zbog atmosfere koliko i zbog same igre.

Tko je Baka Olga?

I_Olga, široko poznata na internetu kao „Baka Olga“, ruska je gamerica i livestreamerica koja je postala viralna senzacija zahvaljujući svojim vještinama u Counter-Strikeu 2. Iako je debelo pregazila 70. redovito igra videoigrice, dokazujući da su godine samo broj. Osim CS2, Olga je svestrana igračica koja igra i trkaće igre, Minecraft te horor naslove. Vodi YouTube kanal na kojem dijeli isječke najboljih trenutaka, videe raspakiravanja i obilaske svoje gaming opreme. Aktivna je na Twitchu gdje ju prati preko 200.000 ljudi.

Počela je streamati 2021. godine. Nakon što joj je unuk poklonio pametni telefon, na YouTubeu je vidjela prijenose igranja i odlučila to i sama isprobati. Unuk joj je također pomogao postaviti igre i streamove. U početku je streamala s prijenosnog računala, a kasnije je unuk uštedio novac kako bi joj kupio stolno računalo. S vremenom je nabavila dodatnu opremu, a poznati streamer i bloger Slava Buster poklonio joj je slušalice, tipkovnice, nekoliko miševa i podlogu za miš.