Što se događa s našim digitalnim profilima nakon smrti? Evo što trebate znati

U današnjem svijetu, naša prisutnost na internetu postala je gotovo jednako stvarna kao i ona fizička. Ostavljamo za sobom golem digitalni trag satkan od fotografija, misli, poruka i profesionalnih profila. No, što se događa s tom digitalnom ostavštinom kada nas više nema? To pitanje, nekad predmet znanstvene fantastike, danas je bizarna stvarnost koja pred ožalošćene obitelji stavlja potpuno nove izazove, dodajući sloj administrativne složenosti na već težak proces tugovanja.

Kada korisnik premine, njegovi profili na društvenim mrežama ne nestaju automatski. Ostaju aktivni, zamrznuti u vremenu, osim ako obitelj ili ovlašteni predstavnik ne poduzmu određene korake. Tehnološki divovi razvili su različite politike za upravljanje računima preminulih, nudeći uglavnom tri mogućnosti: memorijalizaciju, deaktivaciju ili potpuno brisanje. Izbor ovisi o pravilima platforme, ali i o tome je li preminula osoba unaprijed isplanirala svoju digitalnu vječnost.

Kao pionir u ovom području, Meta, krovna tvrtka Facebooka i Instagrama, nudi najrazrađenije opcije. Na Facebooku korisnici mogu za života odrediti hoće li se njihov profil nakon smrti trajno obrisati ili pretvoriti u memorijalizirani račun. Memorijalizirani profil postaje svojevrsno digitalno spomen-mjesto. Pored imena preminule osobe pojavljuje se natpis "Sjećanje na" (Remembering), a račun se više ne prikazuje u javnim prostorima poput prijedloga za prijateljstvo ili rođendanskih podsjetnika, čime se izbjegavaju potencijalno bolne situacije za obitelj i prijatelje.

Ključna značajka Facebookove politike je mogućnost imenovanja "naslijeđenog kontakta" (Legacy Contact). Riječ je o osobi od povjerenja, starijoj od 18 godina, koja dobiva ograničene ovlasti za upravljanje memorijaliziranim profilom. Naslijeđeni kontakt može napisati prikvačenu objavu, na primjer s informacijama o ispraćaju, promijeniti profilnu i naslovnu fotografiju te odgovarati na nove zahtjeve za prijateljstvo. Međutim, iz sigurnosnih i privatnih razloga, ta osoba se ne može prijaviti na račun, čitati privatne poruke, uklanjati postojeće prijatelje ili brisati stare objave. Ako naslijeđeni kontakt nije određen, članovi uže obitelji mogu od Facebooka zatražiti memorijalizaciju ili brisanje profila, no za to je potrebno priložiti službeni dokaz o smrti, poput smrtnog lista ili osmrtnice.

Instagram, također u vlasništvu Mete, slijedi vrlo sličan model. Račun preminule osobe može se memorijalizirati na zahtjev obitelji, čime se profil "zaključava". Nitko se više ne može prijaviti, a postojeće fotografije i objave ostaju vidljive onima s kojima su izvorno podijeljene. Memorijalizirani Instagram profili također su skriveni od javnih pretraga, poput stranice "Istraži" (Explore), kako bi se sačuvala privatnost. Kao i kod Facebooka, članovi obitelji mogu zatražiti i trajno uklanjanje profila uz predočenje odgovarajuće dokumentacije koja dokazuje srodstvo i smrt.

Google nudi jedinstven i proaktivan alat nazvan Upravitelj neaktivnih računa (Inactive Account Manager). Ovaj alat omogućuje korisnicima da sami unaprijed odluče što će se dogoditi s njihovim podacima pohranjenim na Googleovim servisima, uključujući Gmail, Fotografije, Drive i YouTube, nakon određenog razdoblja neaktivnosti. Korisnik može postaviti vremenski period, primjerice tri, šest ili osamnaest mjeseci, nakon kojeg će Google smatrati račun napuštenim.

Prije poduzimanja bilo kakvih radnji, sustav će korisnika pokušati kontaktirati putem SMS poruke i alternativne e-pošte. Ako ne dobije odgovor, Google pokreće postupak koji je korisnik unaprijed definirao. Moguće je odabrati do deset osoba od povjerenja koje će biti obaviještene o neaktivnosti računa te im se može dati pristup određenim podacima, poput fotografija ili dokumenata. Alternativno, korisnik može naložiti Googleu da nakon isteka perioda neaktivnosti automatski i trajno izbriše cijeli račun sa svim pripadajućim podacima. Ako korisnik nije postavio ovaj alat, obitelj se suočava sa znatno kompliciranijim procesom traženja zatvaranja računa, a pristup podacima odobrava se samo u iznimnim i pravno utemeljenim slučajevima.

Za razliku od Mete, platforma X (bivši Twitter) ima znatno strožu politiku i ne nudi opciju memorijalizacije profila. Jedina mogućnost koju obitelj ili pravni zastupnik ima jest zatražiti trajnu deaktivaciju računa. X izričito navodi da ni pod kojim okolnostima neće omogućiti pristup računu trećoj osobi, bez obzira na njezin odnos s preminulim. Proces zahtijeva podnošenje službenog zahtjeva uz presliku osobnog dokumenta podnositelja i smrtnog lista, čime se štiti privatnost korisnika i nakon smrti.

Slično postupa i LinkedIn, profesionalna mreža koja također omogućuje samo zatvaranje profila preminulog člana na zahtjev ovlaštene osobe. Druge platforme poput Pinteresta, Snapchata ili TikToka imaju vlastite procedure koje se uglavnom svode na deaktivaciju računa nakon što obitelj dostavi potrebnu dokumentaciju, ali ne nude sofisticiranije opcije poput memorijalizacije. Ova raznolikost politika stvara zbunjujuću situaciju za obitelji koje moraju pojedinačno kontaktirati svaku platformu i snalaziti se u različitim pravilima i zahtjevima.