Imate usisavač Roombu? Mogli biste ostati bez aplikacije, mapa i rasporeda čišćenja

iRobot, proizvođač Roomba robotskih usisavača, upozorio je da bi već početkom prosinca mogao završiti u stečaju, a u tom bi scenariju mnoge Roombe izgubile gotovo sve pametne funkcije i postale obični usisavači na gumb. U najnovijem financijskom izvješću tvrtka navodi da ima oko 25 milijuna dolara gotovine i da više nema pristup dodatnom kapitalu, dok su prihodi pali i bilježe gubitak umjesto dobiti. Kreditor im je rok produljio do 1. prosinca, nakon čega bez novog ulaganja slijedi stečajni postupak.

iRobot zasad ne želi konkretno reći što bi stečaj značio za korisnike, ali logičan prvi korak bilo bi gašenje cloud servera i službene aplikacije. To bi značilo da Roomba više ne može spremati ni koristiti karte stana, dobivati rasporede čišćenja, raditi automatizacije ni primati nadogradnje softvera. Vlasnicima bi ostala samo osnovna kontrola preko fizičkih tipki na samom robotu - start, pauza i povratak na bazu.

Uvjerite se u kojoj mjeri su Roombe ovisne o spomenutim funkcijama:

Dodatno je nezgodno što se neki noviji modeli reklamiraju s budućom podrškom za Matter standard, koji bi omogućio upravljanje preko drugih pametnih sustava i aplikacija. Ta nadogradnja još nije stigla, pa ako tvrtka prije toga ostane bez novca, obećana integracija mogla bi završiti kao mrtvo slovo na papiru.

Za sada je sve još uvijek upozorenje, a ne gotov rasplet - iRobot i dalje pokušava pronaći novog investitora ili kupca i dogovoriti rješenje s kreditorima. No za sve koji doma imaju Roombu ovo je neugodan podsjetnik koliko ovisiš o cloudu kad ti usisavač ne zna raditi bez aplikacije i udaljenog servera.