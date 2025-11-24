Obavijesti

Tech

Komentari 0
PRAKTIČNO ČIŠĆENJE U PROBLEMU

Imate usisavač Roombu? Mogli biste ostati bez aplikacije, mapa i rasporeda čišćenja

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Imate usisavač Roombu? Mogli biste ostati bez aplikacije, mapa i rasporeda čišćenja

Roomba je godinama sinonim za robotske usisavače i mnogima već rutinski sama odradi pola kućanskih poslova. Sad se, međutim, pojavila ozbiljna bojazan što će biti s svim tim pametnim funkcijama ako proizvođač iRobot ostane bez novca i ugasi svoje servere.

iRobot, proizvođač Roomba robotskih usisavača, upozorio je da bi već početkom prosinca mogao završiti u stečaju, a u tom bi scenariju mnoge Roombe izgubile gotovo sve pametne funkcije i postale obični usisavači na gumb. U najnovijem financijskom izvješću tvrtka navodi da ima oko 25 milijuna dolara gotovine i da više nema pristup dodatnom kapitalu, dok su prihodi pali i bilježe gubitak umjesto dobiti. Kreditor im je rok produljio do 1. prosinca, nakon čega bez novog ulaganja slijedi stečajni postupak.

PROMO iRobot Roomba uvrštena među 25 najboljih izuma u zadnjih 25 godina prema magazinu TIME
iRobot Roomba uvrštena među 25 najboljih izuma u zadnjih 25 godina prema magazinu TIME

iRobot zasad ne želi konkretno reći što bi stečaj značio za korisnike, ali logičan prvi korak bilo bi gašenje cloud servera i službene aplikacije. To bi značilo da Roomba više ne može spremati ni koristiti karte stana, dobivati rasporede čišćenja, raditi automatizacije ni primati nadogradnje softvera. Vlasnicima bi ostala samo osnovna kontrola preko fizičkih tipki na samom robotu - start, pauza i povratak na bazu.

Uvjerite se u kojoj mjeri su Roombe ovisne o spomenutim funkcijama:

Dodatno je nezgodno što se neki noviji modeli reklamiraju s budućom podrškom za Matter standard, koji bi omogućio upravljanje preko drugih pametnih sustava i aplikacija. Ta nadogradnja još nije stigla, pa ako tvrtka prije toga ostane bez novca, obećana integracija mogla bi završiti kao mrtvo slovo na papiru.

Za sada je sve još uvijek upozorenje, a ne gotov rasplet - iRobot i dalje pokušava pronaći novog investitora ili kupca i dogovoriti rješenje s kreditorima. No za sve koji doma imaju Roombu ovo je neugodan podsjetnik koliko ovisiš o cloudu kad ti usisavač ne zna raditi bez aplikacije i udaljenog servera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
GAS, GAS! Sunčev sustav možda juri svemirom puno brže nego što mislimo: 'Ovo mijenja sve'
NEVJEROJATNO

GAS, GAS! Sunčev sustav možda juri svemirom puno brže nego što mislimo: 'Ovo mijenja sve'

Kako bi laicima približili metodologiju kojom su došli do ovih zaključaka, znanstvenici koriste jednostavnu analogiju iz svakodnevnog života – vožnju automobilom po kiši
Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...
UŠTEDITE ZA PRAZNIKE

Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...

Dok trgovine kod nas već danima mašu natpisima 'do -70%', ekipa po tech forumima kopa po konkretnim cijenama i gleda gdje se stvarno može uštedjeti. Najbolji ulovi i ove godine stižu iz Njemačke: Dyson usisavači su i oko 200 eura jeftiniji nego kod nas, veliki 75-inčni TV-i znaju pasti ispod tisuću eura, a ima i povoljnih laptopa, SSD-ova i gaming opreme. Uz to se dijele trikovi kako naručiti u Njemačku i onda pakete preusmjeriti u Hrvatsku preko specijaliziranih dostavnih servisa. U galeriji donosimo više od deset konkretnih primjera i jednu 'caku' s dostavom koju vrijedi zapamtiti...
AI, fuzija, kvantna računala, tehnologije koje pokazuju da živimo u budućnosti iz filmova
NEVJEROJATNI POMACI

AI, fuzija, kvantna računala, tehnologije koje pokazuju da živimo u budućnosti iz filmova

Dok svakodnevica izgleda poznato, oko nas traje tehnološka revolucija koja mijenja temelje našeg svijeta. Ono što je nedavno bila znanstvena fantastika sve brže postaje dio našeg života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025