Baš je Max: Poco X8 Pro Max dolazi s ogromnom baterijom, ovo su svi detalji novog igrača

Glavna novost je uvođenje Pro Max modela, koji po prvi put dolazi u okviru ove linije, dok ostatak serije donosi poboljšanja u odnosu na prethodnike.

Xiaomijev brend Poco predstavio je u utorak novi novu X8 Pro seriju, koja uključuje modele POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro i posebno izdanje POCO X8 Pro Iron Man Edition. Nova serija stavlja naglasak na performanse, autonomiju baterije i gaming mogućnosti, uz određena poboljšanja u dizajnu i korisničkom iskustvu. Glavna novost je uvođenje Pro Max modela, koji po prvi put dolazi u okviru ove linije, dok ostatak serije donosi iterativna poboljšanja u odnosu na prethodnike.

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max pozicioniran je kao najjači model u seriji. Pokreće ga novi MediaTek Dimensity 9500s čip izrađen u 3 nm procesu, uz LPDDR5X RAM i UFS 4.1 pohranu. Uređaj cilja na korisnike kojima su važni visoke performanse i gaming, uz podršku za hardverski ray tracing.

Ističe se i velikom baterijom kapaciteta 8500 mAh, što bi prema proizvođaču trebalo omogućiti do dva dana korištenja. Podržano je brzo punjenje od 100 W.

Zaslon dijagonale 6,83 inča doseže visoku razinu svjetline, a uređaj dolazi i s naprednijim sustavom hlađenja te eSIM podrškom.

POCO X8 Pro

Standardni POCO X8 Pro donosi nešto skromnije, ali i dalje snažne specifikacije. Pokreće ga Dimensity 8500-Ultra procesor, uz poboljšanja u grafičkim performansama i energetskoj učinkovitosti.

Baterija kapaciteta 6500 mAh koristi silicij-karbonsku tehnologiju, a također podržava 100 W brzo punjenje. Uređaj dolazi s 6,59-inčnim zaslonom i sustavom hlađenja prilagođenim zahtjevnijim zadacima poput gaminga.

POCO X8 Pro Iron Man Edition

Treći model u seriji je posebna verzija POCO X8 Pro razvijena u suradnji s Marvelom. Tehnički se temelji na standardnom Pro modelu, ali donosi prilagođeni dizajn i softverske elemente inspirirane Iron Man franšizom.

Zajedničke značajke serije

Svi modeli dolaze s 50 MP glavnom kamerom i 20 MP prednjom kamerom, uz dodatne AI funkcije za obradu fotografija i video sadržaja.

Uređaji koriste Xiaomi HyperOS 3, s naglaskom na povezivost između uređaja i integraciju AI funkcija poput Google Gemini i Circle to Search.

Zaslon podržava visoku frekvenciju PWM zatamnjenja i ima certifikate za zaštitu očiju, dok su zvučnici kompatibilni s Dolby Atmos standardom.

Kućišta su zaštićena prema IP66 i IP68 standardima, a koristi se i Gorilla Glass 7i zaštita.

Cijene i dostupnost

POCO X8 Pro Max dolazi u varijanti 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, s preporučenom cijenom od 569 eura, odnosno promotivnom cijenom od 499 eura do 30. travnja.

POCO X8 Pro dostupan je u dvije konfiguracije:

8 GB + 256 GB po cijeni od 399 eura (promotivno 339 eura)

12 GB + 512 GB po cijeni od 469 eura (promotivno 399 eura)

