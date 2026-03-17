FOTO Zbog ovog hit auta BMW tvornice rade duple smjene

BMW-ov model je toliko popularan da broj primjeraka u salonima nikako ne uspijeva uhvatiti količinu potražnje diljem Europe. Zbog toga BMW tvornica već mjesecima mora raditi u dvostrukim smjenama, u nadi da će 'pohvatati zaostatke' i proizvesti onoliko primjeraka koliko imaju narudžbi.
Vijest da je BMW morao značajno ubrzati proizvodnju svog novog električnog SUV-a, modela iX3, zbog neočekivano velike potražnje, potvrđuje uspjeh nove strategije bavarskog proizvođača.
Uvođenje druge smjene u potpuno novoj tvornici u Mađarskoj, i to znatno prije plana, jasan je pokazatelj ogromnog interesa kupaca za prvim modelom "Neue Klasse" generacije.
Vijest je potvrđena tijekom BMW-ove godišnje konferencije početkom ožujka.
Bavarski proizvođač objavio je da je njegova potpuno nova tvornica u Debrecenu u Mađarskoj, gdje se proizvodi iX3, već prešla na rad u dvije smjene, i to znatno ranije od prvotnih planova.
Razlog je jednostavan: potražnja je premašila i najoptimističnije prognoze.
U samo šest mjeseci od svjetske premijere na sajmu IAA Mobility 2025, BMW je zaprimio više od pedeset tisuća čvrstih narudžbi za ovaj model, a prve isporuke europskim kupcima započele su upravo ovog mjeseca.
Iako velika potražnja sugerira da bi i rad u tri smjene bio opravdan, BMW oprezno pojačava proizvodnju.
Tvornica u Debrecenu je BMW-ova najmodernija "iFactory" s maksimalnim godišnjim kapacitetom od 150 tisuća vozila.
Budući da se radi o potpuno novom postrojenju i novom proizvodu, prioritet je osigurati besprijekornu kvalitetu, unatoč velikom pritisku s tržišta.
Ono što BMW iX3 (interne oznake NA5) čini toliko privlačnim jest činjenica da se ne radi o prilagođenom modelu s unutarnjim izgaranjem.
To je prvi serijski automobil izgrađen na revolucionarnoj, isključivo električnoj platformi nazvanoj "Neue Klasse", koja koristi naprednu 800-voltnu arhitekturu.
Ta tehnologija omogućuje specifikacije koje ga stavljaju u sam vrh segmenta: službeni WLTP doseg iznosi do 805 kilometara s jednim punjenjem, dok se baterija može napuniti od 10 do 80 posto za samo 21 minutu.
U prijevodu, desetak minuta na brzom punjaču dovoljno je za novih 300 kilometara vožnje.
Uspjeh modela iX3 stvara i takozvani "halo efekt" za cijelu električnu gamu bavarskog proizvođača, pogotovo jer je za sutra, 18. ožujka, najavljeno predstavljanje dizajna nove električne limuzine i3, drugog člana obitelji Neue Klasse.
Izvršni direktor BMW-a, Oliver Zipse, istaknuo je još jedan ključan podatak: visok postotak kupaca iX3-a su takozvani "osvajački kupci", odnosno vozači koji nikada prije nisu posjedovali BMW.
To je jasan pokazatelj da novi dizajn i vrhunska tehnologija privlače potpuno novu publiku.
