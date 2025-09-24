Obavijesti

UTRKE U NJEMAČKOJ

Batman, kaznu ti metnem. Pogledajte što je policija zaplijenila Britancu u Njemačkoj

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Posebnu je pozornost privukao Chrysler Crossfire preinačen u tzv. "Batmobile". Vozilo je privuklo pažnju policijskih službenika zbog značajnih tehničkih nedostataka te zbog toga što u preinačenom obliku nije udovoljavalo važećim propisima

Policijska postaja Adenau provela je pojačane kontrole prometa u okolici Nürburgringa tijekom vikenda 6. i 7. rujna. Operacija je pokrenuta nakon opetovanih pritužbi građana na buku i nesigurno ponašanje vozača koji koriste Nürburgring i okolne ceste. Nadzor je bio usmjeren i na prilazne ceste i na područja u blizini staze.

Posebnu je pozornost privukao Chrysler Crossfire preinačen u tzv. "Batmobil". Vozilo je privuklo pažnju policijskih službenika zbog značajnih tehničkih nedostataka te zbog toga što u preinačenom obliku nije udovoljavalo važećim propisima. Vozač, britanski državljanin, zaustavljen je, a vozilo je potom odvezeno vučnom službom. Policija je ujedno oduzela registarske pločice, čime je vozilo onemogućeno za daljnju vožnju.

Tijekom nadzora zabilježeno je i više drugih prekršaja. Osam vozača prijavljeno je zbog nepotrebnog stvaranja buke, u četiri slučaja utvrđeno je da vozila nemaju važeće dozvole za promet, a nekoliko vozača zatečeno je u nedopuštenom pretjecanju. Tri osobe uhvaćene su kako upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola.

Što je Nürburgring

Radi se o kompleksu s kapacitetom od 150.000 posjetitelja u gradiću Nürburg, u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka u Njemačkoj. Sastoji se od moderne Grand Prix staze izgrađene 1984. godine i čuvene konfiguracije Nordschleife, izgrađene 1920-ih godina, koja se proteže oko sela i srednjovjekovnog dvorca Nürburg u planinskoj regiji Eifel. Sjeverna petlja (Nordschleife) dugačka je 20,830 km i ima više od 300 metara visinske razlike između najnižih i najviših točaka. Škotski vozač Jackie Stewart nadjenuo joj je nadimak "Zeleni pakao".

Izvorno je staza imala četiri konfiguracije: ukupnu stazu (Gesamtstrecke) dužine 28,265 km, koja se sastojala od tadašnje Nordschleife dužine 22,835 km i južne petlje (Südschleife) dužine 7,747 km. Postojala je i zagrijavajuća petlja nazvana Zielschleife ili Betonschleife, duga 2,281 km, koja je kružila oko boksova.

