Battlefield 5 donosi vojnikinje i vraća se u Drugi svjetski rat

Nakon što su nas u Battlefieldu 1 vratili u Prvi svjetski rat, kreatori slavne pucačine odlučili su igrati na kartu nostalgije i popularnost Battlefielda 1942, pa će nas sljedeća igra opet vratiti u najpopularnije okruženje za pucačine - Drugi svjetski rat.

Kao u prethodniku imat ćemo mod ratnih priča (War Stories), ali s novim i manje poznatim detaljima brutalnog ratovanja. Tako bi mogli vidjeti razoreni Rotterdam, ali i područja poput sjeverne Afrike, unutrašnjosti Francuske, a konceptne fotografije pokazale su i da bi mogli ratovati u snijegom okovanoj Norveškoj. Combined Arms je co-op mod za najviše četiri igrača koji bi trebao, kako navode kreatori igre, biti nešto između kampanje za jednog igrača i multiplayera. Battlefield je već poznat po realističnom prikazu uništavanja različitih objekata, a fizika bi trebala biti još naprednija. Izgleda da će i kretanje po različitim podlogama imati utjecaj, no kakav još treba vidjeti u samoj igri.

Prva najava, ali i promo fotografije otkrivaju kako će u igri biti i ženskih likova koji će se boriti, a upravo zbog toga igra je dočekana pohvalama. Slično se dogodilo i prije dvije godine kad su na glavnim fotografijama promovirali crnog vojnika. No, kao što je tada bilo onih koji su potpuno pogrešno tvrdili da nije bilo crnaca u Drugom svjetskom ratu i danas se ponavljaju online komentari onih koji su propustili koji sat povijesti te su se našli prigovarati na račun "povijesne netočnosti" i korištenja vojnikinja.

For all of the gamers complaining that @EA put women in their new #BattlefieldV game, you should read up on your history as women did fight in WWII and many of them were remarkable! #Battlefield pic.twitter.com/APlSvCtFmW