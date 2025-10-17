Obavijesti

Tech

Komentari 0
NAJBOLJI BF IKAD

Battlefield 6 ruši rekorde: U 3 dana prodali 7 milijuna igara!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Battlefield 6 ruši rekorde: U 3 dana prodali 7 milijuna igara!
Foto: EA/Steam

EA je potvrdio da je Battlefield 6 u tri dana prodao više od 7 milijuna kopija i postavio nove rekorde po broju istovremenih igrača. Otvoren je i put za jaku prvu sezonu sadržaja, pa igra starta uz rijetko viđene brojke i tempo.

Battlefield 6 ostvario je najveći početak u povijesti ove pucačke franšize s više od 7 milijuna prodanih primjeraka u tri dana. Uz to, zabilježeno je 172 milijuna odigranih online mečeva i preko 15 milijuna sati gledanja na streaming platformama tijekom istog razdoblja, navodi se u službenoj objavi i izvještajima medija.  Na Twitchu je Battlefield 6 već među najgledanijim igrama oko launcha, s vrhuncima gledanosti koji prate skokove u broju igrača. Višemilijunski sati gledanja i desetci tisuća aktivnih kanala dodatno su pogurali vidljivost. 

Pogledajte kako izgleda multiplayer verzija Battlefielda 6:

Na Steamu je igra srušila EA-ov rekord po istovremenim igračima, probivši 700 tisuća igrača unutar prvog sata, a vrhunac je dosegao oko 747 tisuća igrača, što ju je uvelo u top 20 svih vremena na toj platformi. Time je pretekla Apex Legends kao dosadašnjeg EA rekordera. Start nije prošao bez zastoja, ali interes je bio ogroman unatoč sporijem unpackingu i redovima pri ulasku u mečeve. Tehničke smetnje su se brzo čistile dok je broj igrača rastao iz sata u sat. 

DODATAK HIT IGRI Battlefield 6 bi mogao dobiti još 6 modova, dva su već potvrdili
Battlefield 6 bi mogao dobiti još 6 modova, dva su već potvrdili

EA paralelno najavljuje jasan plan podrške. Sezona 1 počinje 28. listopada s paketom Rogue Ops (nova mapa Blackwell Fields, novi mod Strikepoint, novo vozilo i oružja), potom slijedi California Resistance 18. studenoga, a Winter Offensive 9. prosinca. To potvrđuju i službene stranice i sažeci medija.

STRAŠNE BROJKE Battlefield 6 u brojkama: rekordni start na Steamu i milijuni prodanih kopija
Battlefield 6 u brojkama: rekordni start na Steamu i milijuni prodanih kopija

U poslovnom smislu, EA ovaj launch ističe i zato što dolazi neposredno nakon velikih promjena u vlasničkoj strukturi tvrtke, pa se Battlefield 6 postavlja kao ključni naslov jeseni. Rekordi s početka daju vjetar u leđa narednim mjesecima i planiranim događajima. Ako ste čekali znak da je serijal opet u formi, brojke s launcha to vrlo glasno potvrđuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
18 modela auta na NCAP testu! Jedan Kinez strašno podbacio, kao i jedan VW! Evo cijele liste
TESTIRALI SIGURNOST

18 modela auta na NCAP testu! Jedan Kinez strašno podbacio, kao i jedan VW! Evo cijele liste

Neovisni sigurnosni test obuhvatio je 18 aktualnih modela iz različitih klasa i pokazao koliko se rezultati mogu razlikovati i među novijim autima. Najbolji su briljirali u zaštiti putnika i pješaka te u aktivnim sustavima poput automatskog kočenja i zadržavanja trake. Na dnu ljestvice završili su modeli s lošijom bočnom zaštitom i slabije podešenim AEB sustavom, što se posebno vidi u gradskim brzinama. Test potvrđuje da veličina i bogata oprema ne jamče nužno sigurniji auto. Prije kupnje definitivno provjerite rezultat sigurnosnog testa, a ne samo cijenu i popis gadgeta.
Nešto se jako čudno događa na najvećem Mjesečevom krateru
ŠALJU ASTRONAUTE GORE

Nešto se jako čudno događa na najvećem Mjesečevom krateru

Šokantna otkrića s Mjeseca: Najveći krater skriva tajne prošlosti! Mjesečeva 'daleka strana' postaje meta za misije Artemis, a sve zbog skrivenog geološkog blaga
Testiraju novo cjepivo protiv raka: Učinkovitost do 88%! Svi necijepljeni miševi su umrli
REVOLUCIONARNO OTKRIĆE

Testiraju novo cjepivo protiv raka: Učinkovitost do 88%! Svi necijepljeni miševi su umrli

Nanotehnologija donosi revoluciju u borbi protiv smrtonosnih bolesti, a startup već radi na komercijalizaciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025