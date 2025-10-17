Battlefield 6 ruši rekorde: U 3 dana prodali 7 milijuna igara!

Battlefield 6 ostvario je najveći početak u povijesti ove pucačke franšize s više od 7 milijuna prodanih primjeraka u tri dana. Uz to, zabilježeno je 172 milijuna odigranih online mečeva i preko 15 milijuna sati gledanja na streaming platformama tijekom istog razdoblja, navodi se u službenoj objavi i izvještajima medija. Na Twitchu je Battlefield 6 već među najgledanijim igrama oko launcha, s vrhuncima gledanosti koji prate skokove u broju igrača. Višemilijunski sati gledanja i desetci tisuća aktivnih kanala dodatno su pogurali vidljivost.

Pogledajte kako izgleda multiplayer verzija Battlefielda 6:

Na Steamu je igra srušila EA-ov rekord po istovremenim igračima, probivši 700 tisuća igrača unutar prvog sata, a vrhunac je dosegao oko 747 tisuća igrača, što ju je uvelo u top 20 svih vremena na toj platformi. Time je pretekla Apex Legends kao dosadašnjeg EA rekordera. Start nije prošao bez zastoja, ali interes je bio ogroman unatoč sporijem unpackingu i redovima pri ulasku u mečeve. Tehničke smetnje su se brzo čistile dok je broj igrača rastao iz sata u sat.

EA paralelno najavljuje jasan plan podrške. Sezona 1 počinje 28. listopada s paketom Rogue Ops (nova mapa Blackwell Fields, novi mod Strikepoint, novo vozilo i oružja), potom slijedi California Resistance 18. studenoga, a Winter Offensive 9. prosinca. To potvrđuju i službene stranice i sažeci medija.

U poslovnom smislu, EA ovaj launch ističe i zato što dolazi neposredno nakon velikih promjena u vlasničkoj strukturi tvrtke, pa se Battlefield 6 postavlja kao ključni naslov jeseni. Rekordi s početka daju vjetar u leđa narednim mjesecima i planiranim događajima. Ako ste čekali znak da je serijal opet u formi, brojke s launcha to vrlo glasno potvrđuju.