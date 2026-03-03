Obavijesti

Tech

Komentari 1
KORISNICI PRIJAVILI PROBLEME

Pala Meta! Korisnici prijavljuju probleme diljem svijeta

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Pala Meta! Korisnici prijavljuju probleme diljem svijeta
Foto: DADO RUVIC

Poteškoće su zabilježene i na platformama TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads te Facebook Messengeru

Admiral

Društvene mreže kompanije Meta trenutno u nekim regijama nisu dostupne, a korisnici prijavljuju poteškoće pri korištenju Facebooka i Instagrama.

Prema podacima stranice Down Detector, poteškoće su zabilježene i na platformama TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads te Facebook Messengeru. Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme u radu ovih servisa.

Uzrok poteškoća zasad nije poznat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dogovor s vragom: Korisnici masovno napuštaju ChatGPT
KONTROVERZNO PARTNERSTVO

Dogovor s vragom: Korisnici masovno napuštaju ChatGPT

Eksplozivan rast deinstalacija ChatGPT-a zbog "dogovora s vragom", odnosno Pentagonom. Claude postaje najpopularniji AI chatbot nakon što je odbio vojsku.
VIDEO Isprobali smo novi TCL ekran za mobitele koji izgleda nestvarno kad ga koristite
NXTPAPER S AMOLEDOM

VIDEO Isprobali smo novi TCL ekran za mobitele koji izgleda nestvarno kad ga koristite

TCL je uz Nxtpaper 70 seriju, koja je premijeru već imala na CES-u, prikazao i sljedeću generaciju svojeg ekrana koji izgleda poput papira. Ovdje su ga uparili s AMOLED ekranom i uživo izgleda impresivno, a zna se i kad bi trebao stići na telefone
BMW se zeznuo: Slučajno su otkrili sve modele za 2027.
NEVJEROJATAN PROPUST BAVARSKOG DIVA

BMW se zeznuo: Slučajno su otkrili sve modele za 2027.

BMW-ov gaf otkrio planove za 2027! Novi M2 s pogonom na sve kotače, povratak i3 kao električne limuzine, a Z4 i serija 8 odlaze u povijest. Nova era elektrifikacije dolazi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026