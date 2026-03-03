Poteškoće su zabilježene i na platformama TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads te Facebook Messengeru
Pala Meta! Korisnici prijavljuju probleme diljem svijeta
Društvene mreže kompanije Meta trenutno u nekim regijama nisu dostupne, a korisnici prijavljuju poteškoće pri korištenju Facebooka i Instagrama.
Prema podacima stranice Down Detector, poteškoće su zabilježene i na platformama TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads te Facebook Messengeru. Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme u radu ovih servisa.
Uzrok poteškoća zasad nije poznat.
