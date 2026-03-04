FOTO Redizajn Meganea: Nova baterija i modernija estetika

Vijest o nadolazećem redizajnu električnog Renault Meganea E-Tech, koja obećava veći doseg i sportskiji izgled, pokrenula je živu raspravu među ljubiteljima električnih vozila. Vozači analiziraju najavljene tehnološke promjene i dijele svoja očekivanja, od praktičnih poboljšanja do želja koje se vjerojatno neće ostvariti.

Glavna tema je Renaultova odluka da u redizajnirani Megane uvede LFP (litij-željezo-fosfatne) baterije, koje će biti integrirane pomoću "cell-to-pack" tehnologije. Ova inovacija, prva takve vrste za "pouch" ćelije, omogućuje izravno pakiranje ćelija u kućište baterije bez tradicionalnih modula. Time se u isti fizički prostor može smjestiti više aktivnog materijala, što bi, unatoč nižoj energetskoj gustoći LFP kemije, moglo povećati ukupan doseg vozila na više od 480 kilometara (300 milja). To je značajan napredak u odnosu na trenutni model sa 60 kWh koji nudi do 470 km po WLTP ciklusu. Ova promjena dio je šire strategije Renaultove EV divizije Ampere, koja cilja na smanjenje troškova proizvodnje za 40 posto, pri čemu bi sama baterija trebala biti jeftinija za oko 20 posto.

Što kažu korisnici? Više prostora i udobnosti na listi želja

Reakcije entuzijasta pokazuju da pozdravljaju veći doseg, ali imaju i dodatne zahtjeve. Među najčešćim željama ističe se zahtjev za baterijom od 75-80 kWh i nižim podvozjem. Također, mnogi vozači traže "manje i šire kotače" jer, kako navode, "Megane vapi za udobnijim gumama". Ova zapažanja otkrivaju da vozači ne traže samo tehnološki napredak, već i poboljšanja u udobnosti i voznoj dinamici.

Mnogi izražavaju žaljenje što Renault ne planira ponuditi karavansku izvedbu, unatoč tome što je ostatak automobila srednje veličine. "Stražnji dio je gotovo provokativno zdepast", jedan je od komentara, uz napomenu da bi karavan bio logičan dodatak ponudi. Iako je ta uloga rezervirana za veći model Scenic, to je potaknulo raspravu o praktičnosti. Naime, Scenic je osjetno širi, što ga čini manje praktičnim za parkiranje u gradskim uvjetima, dok mu prtljažnik, unatoč veličini, nije dovoljno prostran za neke obitelji. S druge strane, javljaju se i zadovoljni vlasnici trenutnog modela koji poručuju da im veći doseg nikada nije bio potreban, čak ni za putovanja na skijanje, ali da pozdravljaju poboljšanje ako cijena ostane ista.

Više od baterije: Sportski duh i pametna tehnologija

Osim nove baterije, redizajn donosi i niz drugih novosti. Najavljeni "sportski izgled" odnosi se na novu "Esprit Alpine" opremu. Ova verzija donosi agresivniji prednji branik, stražnji difuzor, 20-inčne naplatke i posebnu "Matte Shadow Grey" boju. Cilj je pozicionirati Megane kao premium kompaktni hatchback koji se može nositi s unutarnjom konkurencijom, poput iznimno popularnog Renaulta 5 i novog, praktičnijeg Renaulta 4.

Tehnološki, model za 2026. godinu standardno će dolaziti s dvosmjernim punjačem od 11 kW (V2G), koji vlasnicima omogućuje ne samo napajanje vanjskih uređaja, već i vraćanje energije u električnu mrežu, što može rezultirati uštedama na računima za struju. Unutrašnjost će krasiti nadograđeni "OpenR Link" sustav s dubljom integracijom Googleovih servisa i naprednim adaptivnim tempomatom. Renault također naglašava da se nove baterije proizvode u Francuskoj, u tvornici AESC Gigafactory u Douaiju, čime se jača europska samodostatnost u proizvodnji ključnih komponenti za električna vozila. Ovaj redizajn stoga nije samo estetsko osvježenje, već strateški potez kojim Renault nastoji zadržati snažan zamah na europskom tržištu električnih automobila.