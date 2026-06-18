Ovaj motor dolazi u trenutku kada kineski proizvođači vrlo agresivno razvijaju hibride. Geely, Chery i drugi već se natječu u učinkovitosti...
SLAMKA SPASA ZA BENZINCE
Benzinci se još drže: Kinezi su razvili rekordno učinkovit motor
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Dongfeng je predstavio novi 2-litreni turbobenzinski hibridni pogon koji pokazuje da razvoj motora s unutarnjim izgaranjem nije ni približno završena priča. Novi Mach Power 2.0T postigao je vršnu termičku učinkovitost od 45,5 posto, što je rezultat koji je certificirala kineska neovisna organizacija CATARC Huacheng. Certifikat je izdan 22. svibnja, a Dongfeng je podatak javno objavio proteklog tjedna.
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