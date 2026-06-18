Benzinci se još drže: Kinezi su razvili rekordno učinkovit motor

Dongfeng je predstavio novi 2-litreni turbobenzinski hibridni pogon koji pokazuje da razvoj motora s unutarnjim izgaranjem nije ni približno završena priča. Novi Mach Power 2.0T postigao je vršnu termičku učinkovitost od 45,5 posto, što je rezultat koji je certificirala kineska neovisna organizacija CATARC Huacheng. Certifikat je izdan 22. svibnja, a Dongfeng je podatak javno objavio proteklog tjedna.

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