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CircuitMess i Rimac napravili minijaturnu Neveru koju možete sami sastaviti i programirati

Piše Tin Žigić,
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CircuitMess i Rimac napravili minijaturnu Neveru koju možete sami sastaviti i programirati
Foto: Rimac
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Rimac i CircuitMess lansirali su Neveru u minijaturi koja se sama sklapa i uči klince kako rade električni auti - za 249 eura

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Dvije hrvatske tehnološke tvrtke spojile su snage - i napravile model kultnog hyperauta koji uči djecu kako električni automobili zapravo rade.

CircuitMess, zagrebačka tvrtka specijalizirana za DIY elektroničke setove s više od 300.000 isporučenih uređaja od osnutka 2017., u suradnji s Rimac Automobilima lansirala je model Nevere u mjerilu 1:28 koji se samostalno sastavlja od nule. Radi se o limitiranom izdanju dostupnom u Rimac Storeu po cijeni od 249 eura.

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Model nije tek statična maketa - radi se o funkcionalnom malom automobilu koji gradite od šasije prema gore, instalirajući električne motore, servo upravljački mehanizam, LED prednja svjetla i Li-Po baterijski sustav - iste temeljne tehnologije koje pokreću pravu Neveru. U paketu dolazi i ručno sklopljeni upravljač Time Attack s integriranim Boost Modeom, koji je sam po sebi zaseban projekt za sastavljanje.

Kad je model gotov, spaja se na računalo i može se programirati kroz CircuitMessovu aplikaciju CircuitBlocks ili, za naprednije korisnike, direktno u C++ - što omogućuje pisanje vlastite logike vožnje, prilagodbu kontrolera i dizajniranje sekvenci svjetala.

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Suradnja spaja dvije tvrtke koje dijele zemlju i filozofiju - Rimac je osnovan na ideji da su granice u automobilskom inženjerstvu tu da se probijaju, a CircuitMess je izgradio posao na ideji da te granice postaju manje zastrašujuće kad razumijete kako stvari funkcioniraju.

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