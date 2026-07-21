Black Flag Remake plovi morima uspjeha i ruši rekorde

Ubisoft je objavio da je Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake omiljene piratske avanture iz 2013. godine, premašio tri milijuna prodanih primjeraka tijekom svojeg prvog tjedna na tržištu. Igra, koja je stigla 9. srpnja, imala je iznimno snažan početak, s prodajom od dva milijuna primjeraka već prvog dana. Ovi brojevi potvrđuju značajan komercijalni uspjeh za izdavača i pokazuju da je interes za avanturama kapetana Edwarda Kenwaya i dalje iznimno velik.

Poboljšanja nakon izlaska i podrška zajednici

Prema navodima izdavača, reakcije igrača postepeno su se poboljšavale zahvaljujući nizu ažuriranja koja su uslijedila nakon izlaska igre. Tim developera aktivno je radio na ispravljanju bugova i uvođenju poboljšanja kvalitete igranja, temeljenih izravno na povratnim informacijama zajednice. Takav pristup rezultirao je time da korisničke recenzije na platformi Steam sada imaju ocjenu "Vrlo pozitivno", što svjedoči o uspješnoj suradnji između igrača i razvojnog studija.

Kao odgovor na želje fanova, Ubisoft je također potvrdio da je trenutno u razvoju i New Game+ mode. Ovaj način igranja, koji igrači često traže, omogućit će ponovni prelazak priče uz zadržavanje svih prethodno otključanih vještina i opreme. Iako datum izlaska ove nadogradnje još nije poznat, sama najava obradovala je brojne igrače koji žele produžiti svoje putovanje Karibima.

Potpuni remake izgrađen na novim temeljima

Assassin's Creed Black Flag Resynced nije tek jednostavno vizualno osvježenje. Riječ je o potpunom remakeu koji je studio Ubisoft Singapore izradio iz temelja, koristeći najnoviju verziju Anvil enginea. Vizualna komponenta igre u potpunosti je preuređena kako bi iskoristila snagu modernog hardvera, no promjene sežu mnogo dublje i zadiru u samu srž igrivosti.

Unaprijeđena borba i prošireni svijet

Osnovni sustavi gameplaya doživjeli su značajne promjene. Borba je sada više usmjerena na vješto pariranje udaraca, što je čini dinamičnijom i zahtjevnijom. Mehanike šuljanja i parkoura, koje su zaštitni znak serijala, također su nadograđene i modernizirane. Pomorske bitke, jedan od najhvaljenijih elemenata originala, dodatno su proširene, a ubačen je i potpuno novi sadržaj koji obogaćuje priču. Igrači ponovno preuzimaju ulogu piratskog kapetana Edwarda Kenwaya tijekom Zlatnog doba piratstva, krećući se kroz povijesni sukob Assassina i Templara uz stvarne povijesne ličnosti poput Crnobradog, Anne Bonny i Calico Jacka.

Kontroverze oko mikrotransakcija

Unatoč pozitivnim prodajnim rezultatima i dobrom prijemu kod dijela publike, izlazak igre nije prošao bez kontroverzi. Dio igrača izrazio je nezadovoljstvo zbog uključivanja mikrotransakcija u igru koja se prodaje po punoj cijeni. Kroz dodatne kupnje moguće je nabaviti kozmetičke predmete, pakete s resursima te mape koje otkrivaju lokacije skrivenih predmeta, što su neki doživjeli kao nepotreban dodatak u single-player iskustvu.

Ubisoft je na kritike odgovorio izjavom kako su "dodatni paketi u potpunosti opcionalni" i nisu potrebni za završetak igre.

Uspjeh u jeku popularnosti pirata i remakeova

Snažan start Assassin's Creed Black Flag Resynceda dolazi u vrijeme ponovnog rasta popularnosti piratske tematike u svijetu videoigara. Ovaj trend, u kombinaciji s dokazanim tržištem za visokokvalitetne remakeove, vjerojatno je značajno doprinio odličnim prodajnim rezultatima. Originalni Assassin's Creed IV: Black Flag smatra se jednim od najprodavanijih naslova u serijalu s procijenjenih 15 milijuna prodanih primjeraka tijekom svojeg životnog vijeka, što je stvorilo golemu bazu fanova koji su s nestrpljenjem dočekali modernu verziju. Igra je trenutno dostupna za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, a takođerje dostupna i putem pretplatničkog servisa Ubisoft+.





*uz korištenje AI-ja