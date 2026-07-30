Bez iznenađenja na listi najprodavanijih videoigara: Opet dominiraju 'vječni hitovi'

Tržištem videoigara i dalje dominiraju poznata imena, potvrđujući da su lojalnost brendu i godišnja izdanja recept za komercijalni uspjeh. Analiza prodajnih rezultata za 2025. i dosadašnji dio 2026. godine pokazuje da su franšize kao što su NBA 2K, EA Sports FC (ranije FIFA) i Grand Theft Auto čvrsto pozicionirane na vrhu ljestvica najprodavanijih naslova. Iako se povremeno pojave novi hitovi koji ostvare značajan uspjeh, postavlja se pitanje što je potrebno da se naruši dugogodišnja vladavina ovih divova.

Dokazana dominacija kroz brojke

Gledajući prodajne rezultate, kontinuitet uspjeha je očit. EA Sports FC 26, unatoč promjeni imena, nastavlja dominaciju Fife. Igra je tjednima na vrhu europskih ljestvica, a zahvaljujući promocijama i Svjetskom prvenstvu, baza igrača premašila je 40 milijuna. Slično je i sa serijalom NBA 2K, čije je izdanje NBA 2K26 prodano u otprilike osam milijuna primjeraka do veljače 2026. i uz rast potrošnje igrača od trideset posto. Ipak, sve oči su uprte u Grand Theft Auto VI. Njegov prethodnik, Grand Theft Auto V, prodao se u više od 225 milijuna primjeraka, čime je postao kulturni i komercijalni fenomen te jedna od najprodavanijih igara svih vremena.

Foto: Reddit

Recept za uspjeh: Prepoznatljivost i neprestana prilagodba

Uspjeh ovih franšiza leži u nekoliko ključnih faktora. Prije svega, to su snažni brendovi građeni desetljećima, koji garantiraju prepoznatljivost i privlače veliku bazu lojalnih igrača. Godišnja izdanja sportskih naslova osiguravaju stalan prihod i relevantnost, dok im ogromni marketinški budžeti omogućuju dominantnu prisutnost. Ključan element, posebice kod sportskih igara, su službene licence. Prava na korištenje stvarnih imena igrača i timova stvaraju autentično iskustvo koje je konkurenciji gotovo nemoguće replicirati. Usto, developeri vješto koriste ono što analitičari nazivaju "rekurzivnom nostalgijom", vraćajući legendarne igrače i povijesne modove igre kako bi ponovno angažirali starije fanove.

Što je potrebno za promjenu na vrhu?

Što bi moglo dovesti do promjena? Jedan scenarij je pojava igre koja donosi istinsku inovaciju. Zanimljiviji je, međutim, utjecaj novih poslovnih modela. Usluge pretplate poput Xbox Game Passa mijenjaju navike, no divovi se prilagođavaju. EA je iskoristio Game Pass i PlayStation Plus kako bi na EA FC 26 doveo milijune novih igrača, s ciljem da ih pretvori u potrošače unutar Ultimate Team moda. Zasićenje tržišta također je prijetnja ako kvaliteta opadne. Najveći rizik za sportske igre ostaje gubitak ključnih licenci. Analiza tvrtke Newzoo pokazala je kako je EA FC zabilježio pad angažmana u Meksiku i Latinskoj Americi nakon gubitka prava na tamošnje lige, dokazujući koliko je lokalna relevantnost presudna.