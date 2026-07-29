Prilikom početka prodaje, Q9 će se nuditi u izvedbi s 3,0-litrenim V6 dizelskim motorom snage 299 KS te u izvedbi od 245 KS
AUDI PREMIJERA
Najveći i najimpresivniji Audi ikada: Ovo je Q9, ima V6 TDI
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Audi je nakon godina čekanja napokon predstavio dugo najavljivani Q9, svoj prvi SUV najviše klase smješten iznad modela Q7 i Q8. S duljinom od 531 cm, visinom od 181 cm i međuosovinskim razmakom od 314 cm to je najveći serijski Audi u povijesti. Širok je čak 221 cm s retrovizorima, a glavne mete bit će mu BMW X7 i Mercedes GLS. Nije slučajno da Audi otvoreno priznaje kako je Q9 ponajprije razvijen prema potrebama kupaca u SAD-u, dok će se prodavati i na odabranim europskim tržištima.
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