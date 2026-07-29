Obavijesti

Tech

Komentari 0
DIV NA KOLJENIMA

Zašto njemačka industrija propada? Pogledajte koliko košta sat rada u Njemačkoj

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Zašto njemačka industrija propada? Pogledajte koliko košta sat rada u Njemačkoj
Foto: Mercedes Benz
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mercedes tvrdi da su ukupni proizvodni troškovi u Mađarskoj približno 70 posto niži nego u njemačkim pogonima i zato ulaže u svoju tvornicu u Kecskemétu

Admiral

Mercedes-Benz ubrzano širi proizvodnju u mađarskom Kecskemétu, dok u Njemačkoj pritišće troškove i od zaposlenika traži veće ustupke. Razlog je lako pronaći u službenim statistikama. Sat rada u prerađivačkoj industriji tijekom 2025. poslodavca je u Njemačkoj prosječno stajao 49,50 eura, a u Mađarskoj samo 15,60 eura. To nisu iznosi koje radnici dobivaju na račun, nego ukupni troškovi plaća, doprinosa i drugih davanja.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
BMW navodno sprema kabriolet na struju kakav se dugo čeka!
NOVOSTI IZ BMW-A?

BMW navodno sprema kabriolet na struju kakav se dugo čeka!

BMW sprema električni i4 kabriolet za 2028! Rijetka open-air električna zvijer stiže s dometom od oko 550 km i mogla bi pomesti konkurenciju
Najimpresivniji kineski auto u Hrvatskoj: Stiže nam Zeeker 9X
PREMIJERA

Najimpresivniji kineski auto u Hrvatskoj: Stiže nam Zeeker 9X

Najvažniji podatak zasad nedostaje. Na službenim hrvatskim web stranicama moguće je razgledati opremu i prijaviti interes, ali cijena nije objavljena
Sve će pojednostaviti: Evo što sve Volkswagen Grupa ukida
KRAJ ERE ZA VW!

Sve će pojednostaviti: Evo što sve Volkswagen Grupa ukida

U novom planu do 2030. koncern najavljuje smanjenje broja modela do 50 posto, a raznolikosti pojedinih komponenti ukupno čak 75 posto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026