Zašto njemačka industrija propada? Pogledajte koliko košta sat rada u Njemačkoj

Mercedes-Benz ubrzano širi proizvodnju u mađarskom Kecskemétu, dok u Njemačkoj pritišće troškove i od zaposlenika traži veće ustupke. Razlog je lako pronaći u službenim statistikama. Sat rada u prerađivačkoj industriji tijekom 2025. poslodavca je u Njemačkoj prosječno stajao 49,50 eura, a u Mađarskoj samo 15,60 eura. To nisu iznosi koje radnici dobivaju na račun, nego ukupni troškovi plaća, doprinosa i drugih davanja.



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