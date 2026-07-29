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Najimpresivniji kineski auto u Hrvatskoj: Stiže nam Zeeker 9X

Piše Autostart,
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Najimpresivniji kineski auto u Hrvatskoj: Stiže nam Zeeker 9X
Foto: Zeekr
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Zeekr je predstavio europsku izvedbu modela 9X, svojeg najvećeg SUV-a i novog predvodnika ponude. Automobil će biti dostupan i u Hrvatskoj, isključivo kao bogato opremljeni šestosjed Ultra AWD. Iza marketinškog izraza "Super Hybrid" zapravo se krije električni pogon s produženim dosegom s velikom baterijom, dva elektromotora i 2,0-litrenim turbobenzinskim motorom koji služi kao izvor električne energije.

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